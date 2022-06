Emmanuel Macron se rend enfin à Kiev pour voir Volodymyr Zelensky avec Olaf Scholz et Mario Draghi

[Article mis à jour à 9h00 mentionnant l'arrivée des dirigeants]

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi sont arrivés en train jeudi vers 8h30 (heure de Paris), 9h30 (heure locale) à Kiev, a constaté une équipe de l'AFP. Scholz et Macron ont été vus sur le quai de la gare : Scholz en jean et polo noir, et Macron en complet, accompagné de l'ambassadeur de France en Ukraine Etienne de Poncins. Quelques heures plus tôt, ces trois dirigeants ont pris place ensemble à bord d'un train spécial en Pologne à destination de Kiev, avaient indiqué précédemment des médias italien et allemand. C'est la première visite de ces trois dirigeants en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

La veille, le président français Emmanuel Macron n'avait pas confirmé directement sa venue à Kiev ce jeudi, mais a jugé nécessaires "de nouvelles discussions" avec l'Ukraine, tout en se justifiant après la polémique déclenchée par ses appels à "ne pas humilier" la Russie.

"Aux portes de notre Union européenne se joue une situation géopolitique inédite, donc oui, pour toutes ces raisons, le contexte politique et les décisions que l'Union européenne et plusieurs nations devront prendre, se justifient de nouvelles discussions en profondeur et de nouvelles avancées", a déclaré Emmanuel Macron sur la base de l'Otan de Mihail Kogalniceanu, dans le sud-est de la Roumanie, non loin de la stratégique mer Noire.

Envoyer des signaux clairs

"Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques clairs, nous Union européenne, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois", a souligné le chef d'Etat, aux côtés du président roumain Klaus Iohannis.

Le déplacement d'Emmanuel Macron sur le flanc oriental de l'Europe, aux portes de l'Ukraine, le premier depuis l'invasion lancée par Moscou, intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi soir ses compatriotes à "tenir le coup" dans le Donbass, région "vitale" de l'est de l'Ukraine dont dépendra la suite de la guerre.

Après la vague de critiques et d'incompréhension, notamment à Kiev, suscités par ses appels à ne "pas humilier la Russie", Emmanuel Macron a par ailleurs rappelé mercredi "la clarté" de la position française de soutien à l'Ukraine, "sans aucune complaisance" à l'égard de Moscou.