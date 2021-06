Emploi et inflation en ligne de mire de la réunion de la Banque centrale américaine

Les prix bondissent aux Etats-Unis, et l'inflation sera au cœur de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) mardi et mercredi, mais il en faudra plus pour la décider à réduire son soutien à l'économie, à commencer par une amélioration plus nette côté emploi.

Julie Chabanas (AFP) 13 Juin 2021, 8:41 3 mn

(Crédits : Leah Millis)