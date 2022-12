Les perspectives économiques s’assombrissent : la croissance mondiale pourrait passer sous les 2% en 2023 (FMI)

Les perspectives du Fonds monétaire international (FMI) concernant la croissance mondiale en 2023 sont de plus en plus inquiétantes. L'institution l'estime aujourd'hui à moins de 2% alors que, lors de la publication de son rapport sur les prévisions économiques mondiales (WEO), en octobre dernier, elle anticipait une croissance de 2,7% pour 2023. Elle soulignait alors qu'il existait 25% de chance de « la voir passer sous la barre des 2% ».

Une croissance mondiale inférieure à 2% serait une première depuis 2009 (-1,3%), si l'on excepte les conséquences de la pandémie en 2020, année où le PIB mondial a reculé de 3,3%.

« Lorsque l'on regarde les récents indicateurs, nous nous inquiétons de voir cette probabilité augmenter, du fait du ralentissement simultané aux États-Unis, en Europe et en Chine », a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, lors d'une intervention en ligne dans le cadre du forum Reuters Next. Le Fonds doit mettre à jour en janvier ses prévisions pour 2023, mais la situation économique « s'est récemment assombrie, sur la base de ce que nous voyons tant concernant le sentiment des consommateurs que des investisseurs », a ajouté la responsable. En cause : l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie européenne mais également des effets de la politique zéro Covid de la Chine.

La croissance chinoise sera équivalente en 2022 à la croissance mondiale, du jamais-vu depuis 40 ans

« Nous envisageons cette année une croissance chinoise à 3,2%, soit équivalente à la croissance mondiale. Ce n'est jamais arrivé au cours des 40 dernières années de voir la Chine au même niveau que la croissance mondiale. Jusqu'ici, 35% à 40% de la croissance mondiale dépendait de la croissance chinoise, mais ce n'est pas le cas cette année, et ce ne sera pas le cas l'année prochaine » insiste Kristalina Georgieva.

La directrice générale du Fonds avait déjà pu souligner mardi que la croissance chinoise pourrait être revue à la baisse du fait des « restrictions anti-covid et (des) difficultés du secteur immobilier, frappé par une succession de faillites de promoteurs et de difficultés à achever les travaux ».

(Avec AFP)