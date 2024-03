En France et dans le monde, les dividendes versés aux actionnaires n'ont jamais été aussi élevés

Aucune entreprise française ne figure dans les 20 premières qui ont versé en 2023 le plus de dividendes au monde. TotalEnergies, qui figurait l'année précédente au 14e rang est sorti du Top 20.

Néanmoins, selon l'étude annuelle du gestionnaire d'actifs Janus Henderson, la France, comme 21 autres pays tels que les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Danemark, est à un record en termes de dividendes versés. C'est une hausse de 8,70% sur un an, et de 31% par rapport à 2017, où 47 entreprises françaises étaient incluses. Exprimées en dollar, pour faciliter les comparaisons mondiales, les sommes reversées à leurs actionnaires par les 40 entreprises françaises recensées ont atteint 68,7 milliards en 2023. C'est l'équivalent de 63,2 milliards d'euros.

Les entreprises du CAC 40 ont dégagé environ 145 milliards d'euros de bénéfice net en 2023

Des entreprises du CAC 40, dont certaines comme ArcelorMittal ou Stellantis ne sont pas comptabilisées comme françaises pour Janus Henderson, ont dégagé environ 145 milliards d'euros de bénéfice net en 2023, un chiffre légèrement supérieur à 2022, mais nettement plus que les 95 milliards d'euros en 2017.

En 2023, « 97% d'entre elles ont augmenté ou maintenu leurs dividendes, ce qui est nettement supérieur à la moyenne européenne et mondiale », souligne Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France de Janus Henderson. Dans le détail, la contribution la plus importante à la croissance des dividendes est pour Engie « qui verse son plus important dividende en dix ans et représente un quart de l'augmentation en France ». L'Oréal, Hermès, Safran ou encore Vinci sont d'autres entreprises ayant nettement augmenté leurs dividendes.

Les rachats d'action gagnent en popularité

Au niveau mondial, les 1.200 entreprises recensées dans l'étude ont distribué plus de 1.655 milliards de dollars de dividendes, en hausse de 5,6% sur un an. Pour 2024, le gestionnaire d'actifs prévoit que la croissance va se poursuivre, avec des versements en hausse de 3,9%.

Les dividendes ne sont pas le seul moyen pour les entreprises de choyer leurs actionnaires. Il existe aussi les rachats d'actions, qui ne cessent de gagner en popularité en Europe. Les entreprises du CAC 40 en 2022 ont rendu à leurs actionnaires 30,1 milliards d'euros sous forme de rachats d'actions et 67,1 milliards d'euros sous forme de dividendes en numéraire, selon la lettre financière Vernimmen.net. Ainsi, Accor a annoncé mardi qu'il allait racheter 2,77% de ses propres actions au chinois Jin Jiang, pour un montant de 275 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

Ces résultats record devraient raviver les débats autour du partage de la valeur. Une étude d'Oxam, publiée mi-janvier avant l'ouverture du forum de Davos, dévoile que les cinq plus grandes fortunes sur la planète ont vu leur patrimoine doubler depuis 2020, portées par une envolée des cours boursiers. « Nous ne pouvons pas continuer avec ces niveaux d'inégalités obscènes », a alors estimé dans un entretien à l'AFP le directeur d'Oxfam International par intérim, Amitabh Behar, ajoutant que « ce capitalisme est au service des ultra-riches ». Depuis 1980, l'impôt sur les sociétés a été divisé par plus de deux au sein des pays membres de l'OCDE, pour tomber à 23,1% en 2022, souligne aussi l'ONG. Oxfam appelle à mettre en place un impôt sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires, qui pourrait rapporter jusqu'à 1.800 milliards de dollars par an