En plein Covid, le débat sur le système de santé enfièvre la présidentielle américaine

Joe Biden veut réformer et améliorer l'Obamacare, Donald Trump entend bien le supprimer. En pleine pandémie, la santé s'est imposée comme l'un des enjeux essentiels de l'élection présidentielle américaine. Appuyé sur l'industrie la plus puissante du monde et sur des hôpitaux classés parmi les meilleurs, le système américain génère depuis des lustres de très fortes inégalités. Et comme dans tous les pays, le coronavirus a mis en lumière ses faiblesses.

Aux États-Unis, la santé obéit à une logique libérale à l'opposé de la vision universaliste pratiquée en France. Là-bas, l'assurance maladie repose largement sur les lois du marché, 68 % des Américains sont couverts par un opérateur privé, majoritairement dans le cadre de leur emploi. A côté de ces dispositifs très onéreux, une assurance publique se décline en deux programmes : Medicare propose une couverture maladie aux plus de 65 ans et aux personnes handicapées ; Medicaid s'adresse aux familles à faibles ressources. Le premier est géré par le gouvernement fédéral, le second par les États.

Depuis 2010, l'Affordable Care Act (ou ACA), nom officiel de l'Obamacare, oblige tous les Américains à souscrire une assurance moyennant une aide fiscale. Cette réforme respecte strictement les fondements du système : faire confiance à des acteurs privés pour régler un problème public. Mais entre 10 et 14% des Américains passent entre les mailles du filet, soit a minima 32 millions de personnes. Les conséquences sont parfois dramatiques : 18.000 décès par an sont attribués à l'absence de...