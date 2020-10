Match Trump/Biden : de la démocratie en Amérique

Donald Trump a beau vouloir présenter son rétablissement rapide comme la marque d'un vrai « winner » qui ne se laisse pas « dominer » par le coronavirus, la piètre performance de son administration face à la pandémie a largement marqué le débat, le 7 octobre, entre son colistier Mike Pence et la candidate à la vice-présidence côté démocrate, Kamala Harris. Après une première rencontre télévisée surréaliste, le 30 septembre, entre Joe Biden et Donald Trump - ce dernier n'ayant cessé d'interrompre son adversaire et de divaguer, ce nouvel échange était censé apporter des réponses aux électeurs sur les programmes des deux camps en matière d'économie et de fiscalité, d'accès à la santé et à l'éducation, de lutte pour l'égalité raciale et contre le réchauffement climatique... Face aux attaques de Kamala Harris, Mike Pence a réitéré les contre-vérités trumpiennes sur la pandémie, mis en avant son scepticisme sur le changement climatique et éludé la question de l'acceptation des résultats du scrutin, en cas de victoire démocrate, par l'actuel président.



De quoi nourrir un peu plus, sur ce dernier point, les inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie américaine, enchâssée dans les premiers mots de la Constitution, avec le fameux « We, the people »... Serait-elle en passe d'être piétinée ? « Notre Constitution n'assure pas une transition pacifique, elle la présuppose, plutôt », fait remarquer Lawrence Douglas, professeur de droit à l'université d'Amherst, dans son récent livre Will he go? (Partira-t-il ?). Or voici que Donald Trump déclare...