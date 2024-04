Espionnage : arrestation de trois Allemands suspectés de transmettre des informations à la Chine

Nouveau coup de filet en Allemagne. Trois citoyens du pays, suspectés d'espionnage pour le compte des services secrets chinois (MSS), ont été arrêtés ce lundi dans l'ouest de l'Allemagne, a annoncé le parquet fédéral dans un communiqué.

Les trois personnes, identifiées comme Herwig F., Ina F. et Thomas R., « sont fortement soupçonnées d'avoir travaillé pour un service secret chinois à partir d'une date non exactement définie avant juin 2022 », a écrit le parquet, chargé des affaires d'espionnage en Allemagne.

Des informations sur des technologies militaires innovantes

Les trois Allemands, soupçonnés de travailler pour le ministère de la Sécurité de l'Etat chinois (MSS), ont été arrêtés à Düsseldorf et Bad Homburg, dans l'ouest du pays. Leur logement ainsi que leur lieu de travail ont été perquisitionnés.

« Thomas R. travaillait comme agent pour un membre du MSS se trouvant en Chine. Pour lui, il a récupéré des informations en Allemagne sur des technologies innovantes pouvant servir à des fins militaires », selon le parquet allemand.

Dans ce but, il s'est servi du couple formé par Herwig F. et Ina F., qui possèdent une entreprise à Düsseldorf, servant d'intermédiaire pour la coopération entre des personnes du monde de la science et de la recherche.

Une autre affaire la semaine dernière

Pas plus tard que jeudi dernier, une autre affaire d'espionnage présumé a été mise à jour par les autorités allemandes. Celles-ci ont en effet annoncé l'arrestation de deux hommes soupçonnés d'avoir voulu commettre au profit de la Russie des actes de sabotage contre l'aide à l'Ukraine.

Ces deux personnes, qui possèdent les nationalités russe et allemande, ont été interpellés à Bayreuth, ville de Bavière, dans le sud-est du pays. Identifiés comme Dieter S. et Alexander J., ils sont accusés d'avoir effectué des repérages pour des cibles potentielles, dont des « installations des forces armées américaines » stationnées sur le sol allemand.

Dans la foulée de ces révélations, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock avait convoqué l'ambassadeur russe à Berlin. Cette dernière lui avait signifié que le gouvernement ne permettrait pas à Vladimir Poutine « d'apporter sa terreur en Allemagne ». De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz, alors en visite à Bruxelles, avait déclaré : « Nous n'accepterons jamais que des activités d'espionnage aient lieu en Allemagne. »

Interpellée, la Russie, via son ambassade en Allemagne, a rejeté toute responsabilité dans cette opération. « Aucune preuve n'a été présentée pour prouver les plans des détenus et leurs liens éventuels avec des représentants de structures russes », avait-elle réagi sur X, balayant des allégations « absurdes et ridicules ».

Des opérations de renseignement en hausse

Ces deux dernières années, l'Allemagne fait face à plusieurs affaires d'espionnage présumé pour le compte de la Russie, depuis l'invasion de l'Ukraine au début de l'année 2022. Début mars, la diffusion sur les réseaux sociaux, depuis la Russie, de l'enregistrement audio d'une visioconférence récente entre officiers allemands de haut rang, avait provoqué une crise diplomatique entre Berlin et Moscou.

Dans cette écoute illégale, les officiers allemands parlaient notamment de l'hypothèse de la livraison à Kiev de missiles de longue portée Taurus, de fabrication allemande, de ce qui serait nécessaire pour permettre aux forces ukrainiennes de les utiliser et de leur impact éventuel.

Par ailleurs, depuis l'automne 2022, un ancien agent secret allemand est en procès à Berlin pour avoir transmis des informations classées secrètes au services de sécurité russes (FSB). Accusation qu'il nie catégoriquement. En novembre de la même année, un autre ressortissant allemand a été condamné à une peine avec sursis, pour avoir fait passer des informations aux services de renseignement russes alors qu'il travaillait comme officier de réserve pour l'armée allemande.

La Pologne aussi confrontée

Voisine de l'Allemagne, la Pologne a aussi été confrontée à un cas d'espionnage en lien avec la Russie. Selon les parquets polonais et ukrainiens, jeudi de la semaine dernière, un homme soupçonné d'aider le renseignement russe à préparer un éventuel attentat contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été interpellé en Pologne.

Le ressortissant polonais, uniquement identifié comme Pawel K., avait pour tâche de « collecter et fournir des informations aux services de renseignement militaire de la Fédération de Russie (...), notamment aider les services secrets russes à planifier une éventuelle tentative d'assassinat d'un chef d'Etat étranger, le président ukrainien Volodymyr Zelensky », selon un communiqué du parquet de Pologne.

(Avec AFP)