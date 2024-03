Le commandant polonais de l'Eurocorps démis de ses fonctions après une enquête du contre-espionnage

Neuf mois seulement après avoir pris la tête de l'Eurocorps, un corps d'armée européen de réaction rapide, Jaroslaw Gromadzinski en est déjà mis à la porte. Les services de renseignements ont « ouvert une enquête de contrôle » sur l'accès de ce lieutenant général à des informations couvertes par le secret, à la suite « de nouvelles informations sur l'officier », explique le ministère polonais de la Défense, dans un communiqué publié mercredi.

« En conséquence, une décision a été prise de démettre le général Gromadzinski de ses fonctions de commandant de l'Eurocorps et de le rappeler immédiatement dans son pays », est-il indiqué, « avec effet immédiat ».

Le ministère polonais de la Défense ajoute qu'un autre officier sera désigné pour « assurer la continuité » au poste occupé jusqu'à présent par le général. En revanche, il ne fournit aucune précision concernant les nouvelles informations sur le général, ni sur l'enquête en cours.

Les activités se poursuivent

Aucune information complémentaire n'a été donné par l'Eurocorps, qui a sorti son propre communiqué dans la foulée. « Il s'agit d'une décision souveraine prise par le Ministère polonais de la défense nationale. L'Eurocorps, état-major multinational fort de 6 Nations-cadre et 5 Nations associées poursuit ses activités en cours », est-il écrit. Et d'ajouter : « La structure de commandement est organisée de façon robuste et résiliente ».

Créé en 1992, l'Eurocorps est un corps d'armée unique en son genre. Il regroupe un millier de militaires issus de six pays membres, dits « nations-cadres » (France, Allemagne, Espagne, Belgique, Luxembourg et Pologne), qui financent et administrent l'organisation. Plusieurs « nations associées » (Grèce, Turquie, Italie, Roumanie et Autriche) soutiennent également cette institution, en lui fournissant des officiers dans l'état-major.

Ce corps, dont la mission est de diriger et de coordonner des opérations multinationales de grande ampleur pour le compte de l'UE et de l'Otan, peut commander jusqu'à 60.000 militaires des forces terrestres. Son quartier général est basé en France, à Strasbourg, ville symbole de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne.

Un général polonais pour la première fois aux manettes

À sa prise de fonction en juin dernier, Jaroslaw Gromadzinski a été le premier général polonais à accéder à ce poste. Et le 16e au total, car le commandement étant tournant, il change tous les deux ans. Il avait pris la relève du général belge Peter Devogelaere. Un geste fort pour la Pologne, qui venait tout juste d'intégrer l'organisation de l'institution comme nation-cadre, en janvier 2022, après vingt-ans en tant que nation associée.

« Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis complexes et multidimensionnels », avait-il déclaré dans son discours de prise de fonction. « Nous assistons à une invasion à grande échelle de l'Ukraine ainsi qu'à des attaques hybrides aux frontières des pays de l'Est, tandis que plus au Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, nous voyons l'émergence d'une situation sécuritaire qui a d'ores et déjà fauché de nombreuses vies et alimenté des mouvements migratoires de masse. Paradoxalement, ce contexte nous a renforcés et a même resserré les liens de coopération qui unissent l'UE et l'Otan ainsi que nos alliés et partenaires. Je suis intimement convaincu que l'Eurocorps, en tant qu'unité multinationale, forte d'une solide expérience opérationnelle, saura relever tous les défis, d'aujourd'hui et de demain », avait-il alors estimé.

Auparavant, ce général polonais a notamment été conseiller-coordinateur auprès du chef d'état-major général de l'armée polonaise. Ces derniers mois, il avait fait partie de l'équipe d'assistance internationale pour l'Ukraine à Wiesbaden, en Allemagne où, aux côtés de militaires américains, il avait été responsable de la formation des soldats ukrainiens.

