Et le Covid-19 continue de galoper au Brésil

Mais que fait le président brésilien Jair Bolsonaro pour lutter contre le Covid-19 qui ravage son pays ? Le Brésil a enregistré samedi 1.386 décès liés au Covid-19 et 61.602 cas supplémentaires, selon les données du ministère de la Santé. Il s'agit de la cinquième journée consécutive où le pays comptabilise plus de 1.300 morts et plus de 60.000 nouveaux cas. Le bilan total depuis le début de l'épidémie s'établit à 254.221 décès. Jeudi, l'épidémie de coronavirus au Brésil a tué plus de 250.000 personnes (251.498). Le 17 février, le bilan dépassait les 240.000 morts (240.940).

Il s'agit du plus lourd bilan au monde de la crise sanitaire après les Etats-Unis, qui est le pays le pus endeuillé avec 510.467 morts, devant le Brésil (252.835), le Mexique (184.474), l'Inde (156.938) et le Royaume-Uni (122.415). Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus au Brésil a quant à lui dépassé le 18 février le seuil des 10 millions. Un nouveau variant du virus découvert en Amazonie menace d'amplifier encore davantage la crise sanitaire dans le pays, où la campagne de vaccination est au ralenti du fait d'un nombre insuffisant de doses.