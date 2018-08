Etats-Unis : signature d'un budget record pour le Pentagone

Donald Trump a défendu lundi 13 août son projet de "Force de l'espace", lors de la signature du budget 2019 du Pentagone, d'un montant record de 716 milliards de dollars.

Le président américain avait déjà annoncé le 18 juin dernier son projet de "force armée de l'espace" alors que 250.000 systèmes militaires américains sont dépendants du système de localisation par satellites.

69 milliards de dollars pour les opérations extérieures

La loi de financement "donnera aux militaires américains la puissance de feu dont ils ont besoin pour gagner n'importe quel conflit rapidement et de façon décisive", a indiqué le président américain sur la base militaire de Fort Drum.

J'ai eu le grand honneur de signer notre nouveau projet de loi sur la défense et de rendre hommage aux plus grands soldats de l'histoire du monde: L'ARMÉE AMÉRICAINE. La Loi sur l'autorisation de la Défense nationale est l'investissement le plus important dans notre armée et nos combattants de l'histoire moderne! pic.twitter.com/M6VI1c0Sgx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 août 2018

Cette nouvelle loi débloque 69 milliards de dollars pour les opérations extérieures en cours (Afghanistan, Syrie, Irak, Somalie, etc.), envisage une augmentation de 2,6% des salaires des membres des forces armées et permet des dizaines de milliards d'investissements dans la modernisation de la Navy, de l'US Air Force et des missiles de défense des Etats-Unis.

Rattraper des adversaires qui arment déjà l'espace

S'assurer que les Etats-Unis "dominent l'espace", tel est l'objectif de Donald Trump. Ce dernier souhaite faire de cette force spatiale la sixième branche des forces armées, aux côtés de l'armée de terre, de l'air, la marine, le corps des Marines et les garde-côtes. Elle nécessitera un financement complémentaire que le Congrès devra approuver.

"Comme le ciel, la terre et la mer, l'espace est devenu un terrain de combat", a-t-il déclaré. Une Force de l'espace permettra aux États-Unis de "rattraper" leurs adversaires, qui ont déjà "commencé à armer l'espace", a-t-il indiqué. "La Chine a même lancé une nouvelle division de ses forces armées pour superviser ses programmes militaires dans l'espace", a-t-il précisé.

Sans l'avouer, la Chine et la Russie participent à cette "guerre des étoiles" basée sur l'armement spatial, après avoir prouvé qu'elles pouvaient s'attaquer au réseau orbital des Etats-Unis.

Donald Trump n'a, par contre, pas mentionné la force spatiale de la Russie, qui existe déjà depuis plusieurs années.

"Nous sommes les plus puissants. Nous sommes les mieux financés. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus malins", a-t-il avancé.

( Avec AFP )