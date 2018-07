Force spatiale américaine : demain, la guerre des étoiles ?

Alors que 250.000 systèmes militaires américains sont dépendants du système de localisation par satellites, Donald Trump a annoncé le 18 juin la création d'une « force armée de l'espace ». Sans l'avouer ouvertement, la Chine et la Russie participent à cette course à l'armement spatial après avoir prouvé qu'elles pouvaient s'attaquer au réseau orbital des États-Unis. Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron et Angela Merkel, Tom Enders, le PDG d'Airbus appelle quant à lui à « une nouvelle vision spatiale, de nouveaux projets ambitieux et de nouvelles politiques pour l'Europe. » Est-ce la fin d'une dimension utopique et universelle de la conquête de l'espace ?

Nous en discutons avec Isabelle Sourbès-Verger, géographe au CNRS, spécialiste des politiques spatiales, Xavier Pasco, docteur en sciences politiques, spécialiste du spatial américain et Jean-Pierre Haigneré, spationaute de l'Agence spatiale européenne (ESA).