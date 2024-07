Face à la menace russe, la Finlande approuve à son tour un accord de défense avec les États-Unis

Le Parlement finlandais a approuvé ce lundi, à l'unanimité, l'Accord de coopération de défense (DCA) signé en décembre dernier avec les États-Unis. Concrètement, ce texte permet aux soldats américains d'avoir accès à 15 bases militaires en Finlande. Cet accord autorise, par ailleurs, leur présence et leur formation sur le territoire finlandais, ainsi que le stockage de matériel militaire américain.

Cet accord de défense permet aux deux pays de consolider leur coopération en situation de crise. Il est encadré par l'obligation de respecter la souveraineté de la Finlande, ses lois nationales ainsi que le droit international, ont souligné le gouvernement et la commission des Affaires étrangères.

« Nous n'attendons pas des États-Unis qu'ils s'occupent de la défense de la Finlande. Cet accord améliore de manière importante notre capacité à agir ensemble dans toutes les situations », avait expliqué le ministre de la Défense finlandais, Antti Häkkänen, en décembre.

Pour le président de la commission des Affaires étrangères et député, Kimmo Kiljunen (Parti social-démocrate), qui a joué un rôle central dans l'examen de l'accord, cette adoption est un « moment historique », a-t-il déclaré lors de la session plénière ce lundi.

La Finlande inquiète depuis l'invasion de l'Ukraine

Un tel rapprochement est évidemment lié au contexte géopolitique, bousculé depuis février 2022 par l'invasion russe en Ukraine. Les relations entre la Finlande et sa voisine se sont considérablement détériorées depuis. Si bien que le pays, inquiet pour sa sécurité, s'est décidé à rejoindre l'Otan en avril 2023.

Une décision qui avait provoqué la colère de Vladimir Poutine. Le président russe a accusé en fin d'année dernière les Occidentaux d'avoir « entraîné la Finlande dans l'Otan » et affirmé que cette adhésion allait créer des « problèmes », là où il n'y « en avait pas ». En représailles, la Russie avait promis de prendre des « contre-mesures » et annoncé un renforcement militaire russe. Ce qui a alors poussé la Finlande à signer cet accord de défense avec les États-Unis.

« Au cours des deux dernières années, nous avons vu qu'il existait très peu de limites au comportement agressif de la Russie. Nous constatons que la Russie demeurera une menace à la sécurité mondiale dans un avenir proche », a justifié en décembre Elina Valtonen, la ministre finlandaise des Affaires étrangères.

La Finlande avait dans le passé évité d'adhérer à l'Otan par crainte justement de contrarier son géant voisin.

11 accords de ce type déjà signés

L'adoption de cet accord avec la Finlande survient après le feu vert donné par la Suède à un accord similaire avec les États-Unis la semaine dernière. Le débat y a toutefois été bien plus animé, des opposants accusant ce texte d'ouvrir la voie au déploiement d'armes nucléaires dans le pays. Si le sujet a également fait l'objet de débats en Finlande, les législateurs ont veillé à ce que l'obligation de respecter les lois nationales s'applique aux armes nucléaires, dont l'importation et le transit sont interdits sur le territoire finlandais.

Plus globalement, les États-Unis ont conclu des accords DCA similaires avec 11 autres pays de l'Otan, dont la Norvège et le Danemark. Ce qui leur permet, tout comme en Finlande, d'avoir accès notamment à des bases militaires et ainsi de faciliter le déploiement de troupes en cas de besoin.

(Avec AFP)