Famille royale : Dark Windsor

C'est dans le plus grand secret qu'une équipe de la BBC s'est rendue, mercredi 20 mars, sur les terres du domaine royal de Windsor, à 40 kilomètres de Londres, où vivent William, Kate et leurs trois enfants. Dans cet immense parc privé où se niche le cottage Adélaïde, nom de la résidence du prince et de la princesse de Galles, l'équipe de communication des héritiers de la Couronne a choisi un cadre printanier, un banc en bois, quelques brins d'herbe et des jonquilles en arrière-plan pour installer caméramans et preneurs de son.

Lire aussiRoyaume-Uni: le gouvernement annonce une baisse des contributions sociales salariales pour redorer son image en vue des élections

Kate Middleton s'est présentée dans une tenue simple, jean et marinière, cheveux lâchés sur ses frêles épaules, assise jambes croisées, les traits tirés. Son intervention a duré un peu plus de deux minutes et a été diffusée deux jours plus tard. Les mots choisis par Kate, simples et directs, ont choqué et ému les Anglais. Elle évoque des mois « incroyablement difficiles », le soutien de sa « fantastique équipe médicale » et de son époux, William, « une grande source de réconfort », expliquant qu'ils ont fait tout leur possible « pour traiter et gérer cela en privé pour le bien de [leur] jeune famille ». Elle est aussi revenue sur la chronologie du diagnostic de sa maladie après une importante opération abdominale subie en janvier : « À l'époque, on a estimé que je ne souffrais pas d'un cancer. L'intervention a réussi. Toutefois, des tests après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. L'équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et je suis maintenant au début de ce traitement. »

L'élément déclencheur

Aucun autre détail n'a été révélé, ni le type de cancer dont souffre la princesse, âgée de 42 ans, ni le stade auquel il a été repéré par les médecins. La vidéo a été publiée après des semaines de spéculations autour de la santé de la très populaire altesse royale, devenue la cible de théories complotistes agressives sur les réseaux sociaux. Autre élément déclencheur pour Kate et ses « communicants » : la révélation par le journal The Mirror du fait que son dossier médical aurait été illégalement consulté par des employés de la London Clinic, où elle a été opérée. La crainte d'une « fuite » dans un tabloïd a accéléré la décision de s'exprimer. En choisissant de donner ainsi des informations intimes, Kate et William espèrent s'assurer une protection contre le harcèlement mené par certains médias. « William a horreur de cette presse, confie une spécialiste des « Royals ». Il préfère, et Kate aussi, parler directement à la population et garder le contrôle. » Enfin, le début des vacances scolaires des enfants du couple princier, George, Charlotte et Louis, a déterminé le jour et l'heure de la diffusion de la vidéo, ce vendredi à 18 heures, afin qu'ils ne soient pas importunés à l'école par les répercussions d'une telle annonce.

Depuis, le pays est en émoi et la royauté n'a jamais été aussi déstabilisée, comme plongée dans une « annus horribilis » qui semble sans fin. La première difficulté est apparue en 2019, quand le prince Andrew s'est mis en retrait de la monarchie après des accusations d'agressions sexuelles et la révélation de ses liens avec l'Américain Jeffrey Epstein. En 2020, séisme : Harry, le fils cadet de Charles et Diana, et son épouse Meghan Markle, critiquée et elle aussi attaquée sur les réseaux, partent s'installer aux États-Unis et renoncent à leurs occupations royales, sur fond d'accusations de racisme et de brouille entre les deux frères. Deux ans plus tard, à la disparition d'Élisabeth II, son fils Charles monte sur le trône à 73 ans. Mais on lui diagnostique à lui aussi un cancer, en février. Le roi suit actuellement un traitement et n'apparaît presque plus en public. Il continue néanmoins à s'entretenir avec le Premier ministre, à recevoir des diplomates étrangers et à réunir quotidiennement ses conseillers. La série noire se poursuit quand la sympathique duchesse Sarah



Ferguson, ex-femme d'Andrew, a confié souffrir, elle, d'un cancer de la peau. Le 25 février, c'est l'annonce tragique du suicide de Thomas Kingston, époux de Gabriella Windsor, une cousine de William. L'homme de 45 ans, directeur d'une société de financement et ancien fiancé de Pippa Middleton, a passé plusieurs années en Irak lors de missions diplomatiques où il a frôlé la mort et dont il serait revenu traumatisé.

Absents à Pâques

Restent la reine Camilla et le prince de Galles, seuls membres encore valides au sommet de la « Firme », dont les sorties sont plus que jamais scrutées. Pour combler ce « vide » à la tête de l'État, la princesse Anne et le prince Edward, la sœur et le frère de Charles, sont activement mis à contribution et multiplient les engagements, sans passionner les foules. La date du retour de Kate, atout le plus puissant de la Couronne, n'a pas encore été fixée et dépendra, bien sûr, de l'évolution de sa chimiothérapie et de son état de santé général.

Une chose est sûre : ni elle, ni William, ni les enfants ne seront présents à la messe de Pâques traditionnellement organisée dans l'enceinte de la chapelle Saint-George à Windsor. Un signe positif émerge néanmoins parmi cet amoncellement de mauvaises nouvelles. Juste après la prise de parole de Kate vendredi, Harry et Meghan ont fait part de leur soutien depuis la Californie. « Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à sa famille, et nous espérons qu'ils pourront s'y consacrer en privé et en paix », ont écrit les Sussex dans un communiqué qui permet d'imaginer une réconciliation des deux couples. Selon le Daily Mail, les frères auraient ensuite échangé par téléphone. Une lueur d'espoir en ces temps sombres pour la famille royale.