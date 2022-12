France-Maroc : ce qu'il faut retenir des relations économiques entre les deux pays en trois points

A quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde de football opposant la France et le Maroc, les pronostics s'accélèrent sur l'issue du match. En dépit de relations diplomatiques tumultueuses entre Paris et Rabat, les deux économies ont tissé des liens de proximité considérables. Le prolongement de ces affrontements étatiques pourrait plomber les échanges commerciaux si la situation ne s'améliore pas en 2023. Retour en trois points sur les relations économiques et migratoires étroites entre les deux pays.