Frappes au Yémen contre les Houtis : escalade de tensions entre l'Iran et Washington

Les tensions sont toujours aussi fortes au Moyen-Orient. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené samedi des frappes visant 18 cibles houthies dans huit sites distincts au Yémen, en réponse aux attaques menées par les rebelles soutenus par l'Iran contre les navires en mer Rouge, a annoncé le Pentagone. Des journalistes de l'AFP, présents à Sanaa, la capitale du Yémen, ont entendu samedi de fortes explosions. Une source militaire interrogée par l'AFP a de son côté confirmé peu après la réalité de ces frappes américano-britanniques contre les Houthis. .

Ces raids aériens conjoints au Yémen ont été réalisés avec d'autres pays ayant apporté leur soutien à l'opération: le Canada, l'Australie, Bahreïn, le Danemark, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, a précisé le communiqué du Pentagone. D'autres raids similaires sur le territoire yéménite ont eu lieu ces dernières semaines, la première fois dans la nuit du 11 au 12 janvier.

Les Etats-Unis menacent de passer à l'action

Les rebelles houthis "subiront les conséquences" de leurs attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, a mis en garde samedi le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. "Les Etats-Unis n'hésiteront pas à passer à l'action, si nécessaire, pour défendre les vies humaines et le libre commerce", a prévenu le chef du Pentagone, peu après l'annonce de la nouvelle série de raids. Le secrétaire américain, Lloyd Austin, a ajouté que les frappes visaient à "perturber et à dégrader davantage les capacités de la milice houthi soutenue par l'Iran"

A Londres, le ministère de la Défense a confirmé la participation de la Royal Air Force aux raids, en précisant que quatre chasseurs-bombardiers Typhoon avaient été mobilisés, ainsi que deux avions ravitailleurs.

L'Iran condamne ces bombardements

L'Iran a condamné dimanche les frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni menées la veille sur des sites des rebelles houthis au Yémen, accusant Washington et Londres de "faire monter la tension et les crises" dans la région.

Les Houthis, qui contrôlent une bonne partie du Yémen, mènent depuis novembre des attaques contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, disant agir en "solidarité" avec les Palestiniens dans le contexte de la guerre à Gaza.

