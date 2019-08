G7 : Trump et Macron montrent leurs muscles avant leur rencontre à Biarritz

(Crédits : Jonathan Ernst)

Donald Trump et Emmanuel Macron ont posé les bases d'un rapport de force avant même le début du G7 de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ce samedi, en abordant leurs principaux sujets de désaccord, à savoir l'environnement, la taxe sur les géants du numérique et une possible surtaxe sur le vin français.