Pour sortir du gaz russe, l'Allemagne se rapproche aussi du Sénégal

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne regarde de tous les côtés pour tenter de trouver rapidement d'autres sources d'approvisionnement en énergie. Le pays craint de manquer de gaz l'hiver prochain si l'Union européenne s'accorde finalement sur un embargo sur le gaz venu de Russie ou que cette dernière cesse d'approvisionner les pays européens. Or, actuellement, l'Allemagne reçoit l'ensemble de son approvisionnement en gaz via des pipelines, provenant majoritairement de Russie qui représente plus de la moitié de ses importations et 50% des logements se chauffent au gaz.

Berlin multiplie donc les échanges avec d'autres pays pour diversifier son approvisionnement, son regard se tourne notamment vers l'Afrique. Plus particulièrement au Sénégal où l'Allemagne s'est ainsi engagée dans des projets d'énergie renouvelable ou de stockage de l'énergie, et a entamé des discussions en ce qui concerne le gaz, a déclaré le chancelier Olaf Scholz, dimanche. Elles devraient se poursuivre de "manière très intensive" au niveau des experts "parce que cela a du sens" et qu'il "est dans notre intérêt commun d'accomplir des progrès", a-t-il assuré.

Le Sénégal veut décupler son offre d'électricité

Un engagement confirmé par le président sénégalais Macky Sall. "Nous sommes prêts, nous Sénégal en tout cas, à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en GNL (gaz naturel liquéfié, ndlr)", a-t-il assuré, lors d'une conférence de presse conjointe à Dakar. "J'ai demandé au chancelier de nous accompagner pour le développement de ces ressources de gaz, pour la production de GNL à partir de l'Afrique vers l'Europe, et aussi pour le gas-to-power", c'est-à-dire la production de gaz destinée à alimenter les centrales électriques locales, a ajouté le chef d'Etat sénégalais.

Ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest place beaucoup d'espoir dans l'exploitation future commune avec la Mauritanie des champs de gaz et de pétrole découverts dans l'Atlantique ces dernières années. Début avril, le directeur général de la société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), a annoncé que dès 2023, la production d'électricité intégrera le gaz sénégalais. Affirmant que ses équipes sont techniquement "prêtes", il a souligné que cela décuplerait l'offre d'électricité, tout en réduisant le coût de production. En décembre 2023, le pays prévoit de produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an dans un premier temps, et 10 millions en 2030.

Discussions avec le Qatar

Le Sénégal n'est pas le seul pays vers lequel l'Allemagne souhaite se tourner pour ne plus dépendre de la Russie. Berlin discute également activement avec le Qatar, l'un des trois plus gros exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) et qui prévoit d'augmenter sa production de 50% d'ici à 2027. En mars dernier, le ministère qatari de l'Énergie a annoncé l'accélération de la construction, lancée en 2019, de deux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre d'un accord énergétique de long-terme entre le Qatar et l'Allemagne.

L'Allemagne a également entamé des discussions avec les Etats-Unis, le Canada et la Norvège. Avec cette dernière, Berlin va étudier la possibilité de construire un pipeline qui permettrait à terme d'importer de l'hydrogène vert lorsque cette technologie sera au point.

Deux nouveaux terminaux méthaniers

Actuellement, le GNL nécessite, en effet, un terminal méthanier la plupart du temps transporté par voie maritime alors que le gaz peut être acheminé par des pipelines terrestres. Contrairement à la France notamment, l'Allemagne est peu dotée en structures dédiées au GNL. Pour pallier son retard, elle a donc lancé la construction d'un premier terminal méthanier important de GNL situé à l'embouchure de l'Elbe. La future infrastructure, financée à 50% par la KfW et opérée par Gasunie, aura une capacité annuelle de regazéification de 8 milliards de mètres cubes afin de livrer directement le marché allemand en gaz naturel. Un second terminal de GNL devrait être construit dans le nord du pays. Mais ce type de chantier peut durer plusieurs années et même une fois en place, les goulots d'étranglement risquent d'être nombreux.

En attendant que leur construction soit terminée, le ministère des Finances allemand a débloqué le 15 avril dernier une enveloppe de près de 3 milliards d'euros pour louer trois, voir quatre terminaux flottants d'importation de gaz naturel liquéfié. Ces immenses navires méthaniers joueront le même rôle que le terminal terrestre, en transformant le gaz liquéfié importé par bateau.