Grande-Bretagne  : la croissance des entreprises au plus bas

Elles souffrent. Les entreprises britanniques ont enregistré leur plus faible croissance en près de six ans au cours des trois derniers mois, pénalisées par les inquiétudes sur l'absence d'un accord sur le Brexit et par la montée des barrières commerciales, a indiqué dimanche la Confédération de l'industrie britannique (CBI). L'indice de la CBI mesurant l'activité dans le secteur privé au cours des trois mois précédents est tombé à -3 en février alors qu'il se situait à zéro en janvier.

Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2013, époque à laquelle la Grande-Bretagne était en convalescence après la crise financière mondiale. Les entreprises s'attendent à un nouveau point bas lors des trois prochains mois lors desquels la Grande-Bretagne est censée quitter l'Union européenne dont elle a été membre pendant plus de 40 ans.

Les investissements ralentissent

La Première ministre Theresa May doit encore obtenir le feu vert du parlement à un accord de transition même si elle a ouvert la possibilité à un report du Brexit au-delà de la date initiale fixée au 29 mars. "De plus en plus d'entreprises freinent sur les investissements et les décisions du quotidien deviennent de plus en plus problématiques", a expliqué l'économiste en chef de la CBI Rain Newton-Smith.

Une étude diffusée la semaine dernière a montré que les fabricants avaient constitué des stocks à un niveau sans précédent pour une économie avancée, afin de se préparer à de possibles retards aux frontières après le Brexit. La Banque d'Angleterre estime que la croissance britannique devrait plafonner à 0,2% sur les trois premiers mois de l'année et que la croissance de 2019 sera la plus faible depuis 2009, y compris dans l'éventualité d'un Brexit sans accroc.

Les partenaires commerciaux de la Grande-Bretagne en Europe sont également confrontés à un ralentissement de leur croissance en raison des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'étude de la CBI est basée sur les réponses de 650 entreprises implantées dans la distribution, l'industrie et les services.