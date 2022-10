Greta Thunberg se déclare favorable au maintien des centrales nucléaires

Dans un entretien accordé ce mardi à la télévision allemande, Greta Thunberg, l'égérie du mouvement des jeunes de la lutte contre le réchauffement climatique, soutient un usage du nucléaire, énergie bas carbone, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Interrogée sur le choix de l'Allemagne de maintenir la décision d'arrêter ses centrales nucléaires et de prolonger l'activité de plusieurs centrales à charbon jusqu'au printemps 2024, même si l'objectif est d'abandonner cette énergie en 2030, elle a répondu:

« Si nous les (les centrales nucléaires) avons déjà en activité, je pense que c'est une erreur de les fermer pour se concentrer sur le charbon. »

Are the #nuclear power plants the better choice for the time being now? @GretaThunberg: „If we have them already running, I feel that it's a mistake to close them down in order to focus on coal."



Watch the full interview on Wednesday evening on #maischberger! ARD/@DasErste pic.twitter.com/0ds39dNVqo