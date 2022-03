Guerre en Ukraine : nouvelles menaces de Poutine envers l'Europe

Le président russe Vladimir Poutine a souligné samedi que la Russie considérerait comme cobelligérant tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, une revendication de Kiev que l'OTAN a rejetée, et a affirmé que les sanctions imposées à son pays s'apparentaient "à une déclaration de guerre".

Poutine a également mis en garde contre une éventuelle perte par l'Ukraine de son "statut d'État" si les autorités ukrainiennes ne changent pas de politique.

"Les autorités actuelles (ukrainiennes, ndlr) doivent comprendre que si elles continuent de faire ce qu'elles font, elles mettent en question l'avenir du statut d'État ukrainien. Et si cela se passe, elles en seront entièrement responsables", a déclaré le maître du Kremlin.

"Ces sanctions qui sont mises en place, cela s'apparente à une déclaration de la guerre", a estimé Vladimir Poutine. "Mais Dieu merci, on n'en est pas encore arrivé là", a-t-il ajouté.

De Paris à Londres, Rome ou Zurich, des dizaines de milliers de manifestants sont de nouveau descendus samedi dans les rues de grandes villes européennes, pour dire "stop" à la guerre et protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur l'emblématique Times Square à New York plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour réclamer une intervention en Ukraine.

Des entreprises suspendent leurs activités en Russie

Les géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard ont annoncé samedi qu'ils suspendaient leurs opérations en Russie, ce qui va empêcher les cartes émises par les banques russes de fonctionner à l'étranger et les cartes étrangères de fonctionner en Russie.

Le sud-coréen Samsung Electronics a suspendu ses expéditions vers la Russie en raison des "événements géopolitiques". Le géant espagnol du vêtement Inditex (enseigne Zara) a annoncé provisoirement arrêter ses activités en Russie, de même que l'équipementier sportif allemand Puma.

Les chaînes de télévision publiques allemandes ARD et ZDF et italienne RAI, ainsi que plusieurs médias espagnols, Efe, El Pais et RTVE, ont annoncé, après d'autres médias internationaux, suspendre leur couverture des événements à partir de Moscou, après la nouvelle loi russe punissant de jusqu'à 15 ans de prison la propagation d'informations visant à "discréditer" les forces militaires.

Les vols internationaux de la compagnie russe Aeroflot et de sa filiale lowcost Pobeda, confrontées aux sanctions internationales, seront suspendus à partir du 8 mars.

Visite franco-roumaine aux militaires de l'OTAN

La ministre française des Armées Florence Parly, ainsi que le président, le Premier ministre et le ministre des Armées roumains, rendront visite dimanche aux troupes de l'OTAN déployées en Roumanie non loin de la frontière de l'Ukraine en guerre.

La France et la Belgique ont envoyé en urgence après l'attaque sur l'Ukraine lancée par la Russie près de 800 militaires sur la base de l'Otan Mihail Kogalniceanu, où stationnent déjà des militaires américains, près du port de Constanta.

Après la Pologne, Blinken en Moldavie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé samedi en Moldavie pour montrer le soutien des États-Unis à ce pays submergé par une vague de réfugiés en provenance d'Ukraine et qui craint de tomber sous la menace Moscou.

Quelques heures avant son arrivée, Blinken a visité la frontière de l'Ukraine en Pologne, pays membre de l'UE et de l'OTAN, qui a accueilli 700.000 Ukrainiens fuyant la guerre. Blinken a déclaré aux Polonais que Washington souhaitait mobiliser 2,75 milliards de dollars pour aider à résoudre cette crise humanitaire.

Troisième session de négociations

Un troisième round de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se déroulera lundi, a annoncé samedi un membre de la délégation ukrainienne, David Arakhamia.

Pékin a appelé de son côté à des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine lors d'un entretien téléphonique samedi entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue américain Antony Blinken, selon un communiqué officiel chinois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche sur Twitter s'être entretenu une nouvelle fois au téléphone avec son homologue américain Joe Biden pour discuter de "questions de sécurité", du "soutien financier pour l'Ukraine" et de "la poursuite des sanctions contre la Russie".

À Marioupol, reprise de l'offensive, et Kiev en ligne de mire

L'armée russe a annoncé samedi avoir repris samedi à 15h "l'offensive" après le report de l'évacuation de civils de deux villes assiégées dans le sud-est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol.

"En raison de la réticence de la partie ukrainienne à influer sur les nationalistes ou à prolonger le cessez-le-feu, les opérations offensives ont repris depuis 18h, heure de Moscou", a déclaré le ministère russe de la Défense.

L'évacuation a été reportée en raison de multiples violations russes du cessez-le-feu, selon la mairie de Marioupol, tandis que Moscou accusait les "nationalistes" ukrainiens d'empêcher les civils de partir et de profiter de la trêve pour consolider leurs défenses. La prise de cette ville de quelque 450.000 habitants, située sur la mer d'Azov, permettrait la jonction entre les forces russes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et de Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

La situation est "très difficile" à Marioupol, soumise à "un blocus humanitaire" et à d'intenses bombardements, a affirmé pour sa part le maire de ce port stratégique du sud-est du pays assiégé par les forces russes. "Cela fait cinq jours que nous vivons sans électricité, nous n'avons pas de chauffage ni de réseau mobile", a raconté le maire, Vadim Boïtchenko, dans une interview diffusée samedi soir sur YouTube.

Les forces russes se rapprochent de Kiev, rencontrant une tenace résistance et bombardant parfois des immeubles d'habitation, notamment à Tcherniguiv, à 150 km au nord de la capitale, où des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours.

Le président ukrainien a annoncé samedi que les forces ukrainiennes avaient lancé une contre-attaque autour de Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d'Ukraine (1,4 million d'habitants), théâtre de bombardements parmi les plus intenses depuis le début de la guerre. L'armée russe continue de pilonner les alentours de Kiev, au nord-ouest et à l'est notamment.

(avec Afp et Reuters)