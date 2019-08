Hong Kong : une nouvelle manifestation réunit des centaines de milliers de gens

Lancé à l'origine contre un projet de loi aujourd'hui suspendu qui aurait autorisé l'extradition de suspects vers la Chine, le mouvement s'est élargi à une défense des libertés garanties dans le cadre du principe "un pays, deux systèmes" qui a présidé à la rétrocession de l'ex-colonie britannique, en 1997. (Crédits : Reuters)

Dimanche, une vaste foule, brandissant des pancartes sur lesquelles on lisait "Hong Kong libre" et "La démocratie maintenant", a de nouveau manifesté. Après dix semaines de contestation, la participation devait permettre de mesurer si le mouvement continue de bénéficier d'un large soutien parmi la population, malgré les scènes de violence des derniers jours et les mises en garde chinoises.