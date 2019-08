Hong Kong : le géant chinois est-il en train de vaciller ?

« Rétablir l'ordre au plus vite. » La menace de Pékin est à peine voilée. Le gouvernement chinois a donné une conférence de presse exceptionnelle et rare, en forme de feuille de route, encourageant le recours à la force à Hong Kong pour dompter les manifestants.

Hong Kong : une intervention militaire inéluctable ?

Depuis le 9 août dernier, l'aéroport de Hong Kong est devenu le théâtre d'un sit-in de la part des manifestants hongkongais. Le 12 août, tous les vols au départ et à l'arrivée ont été annulés. Si les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants étaient jusque-là épisodiques, ils se sont renforcés ces derniers jours. Pékin a durci le ton et ses médias officiels en sont le porte-voix. Les manifestants apparaissent comme seuls au monde. Le sont-ils réellement ou bénéficient-ils en sous-main d'un soutien étranger ? L'Europe et la France doivent-elles s'engager, au nom des valeurs démocratiques, pour les manifestants de Hong Kong ? On en débat dans l'émission !