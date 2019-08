A Hong Kong, les citoyens invités à retirer leurs économies des banques

Alors que le mouvement contestataire anti-Pékin perdure à Hong Kong et qu'un nouveau rassemblement est prévu ce soir dans l'ancienne colonie britannique, les manifestants pro démocratie appellent les citoyens à se mobiliser autour d'un "flashmob financier". En clair : tous les habitants sont invités à se rendre aux guichets automatiques pour retirer un maximum d'argent, rapportent nos confrères de France Info.

"Cette action ne provoquera pas de bankrupt [faillite, ndlr], on est dans le symbolique", explique l'envoyée spéciale de France Info. "C'est un moyen de montrer que chaque citoyen hongkongais est un acteur de la société et qu'il peut, à ce titre, influer sur le cours de l'économie du pays", poursuit-elle.

L'une des plus grandes places financières de la planète

Hong Kong est l'une des plus grandes places financières de la planète et une grande partie des sociétés chinoises y sont cotées, mais la crise politique dans laquelle la cité-État est plongée depuis plusieurs jours pourrait avoir d'importantes conséquences économiques.

Depuis 1986, neuf des dix plus grosses introductions en Bourse sur ce marché concernent des entreprises chinoises, d'après le Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), qui gère l'indice Hang Seng.

Les actions des géants de l'internet Tencent et des assurances Ping An s'y échangent déjà. Et le titan du commerce électronique Alibaba, déjà coté à New York, envisage une seconde cotation dans l'ancienne colonie britannique afin de s'assurer un accès aux investisseurs asiatiques en pleine guerre technologique entre Pékin et Washington.

Si le mouvement contestataire anti-Pékin perdure, les entreprises chinoises présentes à la Bourse de Hong Kong risquent d'être touchées de plein fouet.

Plus faible croissance depuis 10 ans

"La capacité de (l'ex-colonie) à mobiliser des capitaux pour les entreprises chinoises sera érodée si l'instabilité politique (...) persiste", estime Ming Sing, professeur à l'Université des sciences et technologies de Hong Kong.

En 2019, la croissance économique à Hong Kong devrait être inférieure à 1%, son plus bas niveau depuis dix ans, alors que le gouvernement tablait sur une croissance située entre 2 et 3%.

La mégapole traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997 par Londres. Elle a été déclenchée par un projet de loi prévoyant de faciliter les extraditions vers la Chine et dure désormais depuis plus de deux mois.

Avec AFP