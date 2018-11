Inégalité salariale : les femmes gagnent 20% de moins que les hommes

Les inégalités hommes-femmes persistent. Alors que, samedi 24 novembre, l'attention médiatique s'est uniquement focalisée sur les actions des «gilets jaunes» au détriment de la marche contre les violences faites aux femmes - organisée le même jour -, l'Organisation internationale du travail (OIT) a indiqué, ce lundi, dans un rapport sur les salaires dans le monde, que des inégalités criantes demeurent en terme de rémunération entre les hommes et les femmes.

Pour cause, ces dernières continuent d'être payées approximativement 20% de moins que les hommes. Une statistique qui fait tâche en pleine vague #MeToo. Pour Guy Ryder, directeur général de l'OIT ces écarts salariaux représentent "une des plus grandes manifestations d'injustice sociale".

"Il y a très clairement une pénalité à la maternité pour les femmes. A l'inverse, il existe une prime à la paternité : les hommes avec de jeunes enfants réussissent mieux" en termes de salaires que les mères, s'est scandalisé M. Ryder, en conférence de presse.

Des femmes plus éduquées que les hommes mais moins payées

"L'écart de rémunération entre les sexes reste un phénomène largement inexpliqué qui, dans une certaine mesure, est lié aux préjugés et stéréotypes" et à d'autres facteurs qui ne peuvent pas s'expliquer par des différences de productivité entre hommes et femmes, a expliqué aux médias Rosalia Vazquez-Alvarez, une des auteurs du rapport.

Fait marquant, le rapport montre que les explications traditionnelles, comme les différences de niveau d'éducation entre hommes et femmes qui occupent un emploi salarié, jouent un rôle limité pour expliquer les écarts de rémunération. "Dans de nombreux pays, les femmes sont plus éduquées que les hommes mais touchent des salaires inférieurs, même lorsqu'elles travaillent dans les mêmes catégories professionnelles", selon Mme Vazquez-Alvarez.

Dans les pays à revenu élevé, c'est dans la partie haute de l'échelle des salaires que l'écart de rémunération entre les sexes est le plus grand. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, cette différence est plus forte parmi les personnes les moins bien rémunérées.

(Avec AFP)