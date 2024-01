Israël ne veut plus de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwra) à Gaza

Nouveau rebondissement dans la guerre entre Israël et le Hamas. Israël souhaite que l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) ne joue plus aucun rôle à Gaza, après des accusations selon lesquelles des employés auraient été impliqués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre, a déclaré son chef de la diplomatie.

Le gouvernement veut « s'assurer que l'Unrwa ne fera pas partie » de la solution dans le territoire palestinien après la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, a indiqué Israël Katz dans un communiqué, espérant « faire cesser » toutes les activités de l'agence.

De son côté, le Hamas a dénoncé les « menaces et le chantage » d'Israël à l'encontre de l'ONU. « Nous demandons aux Nations unies et organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage » d'Israël, a ajouté le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué, alors que plusieurs pays dont les Etats-Unis ont suspendu leur financement de l'Unrwa.

Les Etats-Unis entre deux eaux

Dans un communiqué paru hier, le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller a déclaré que « les Etats-Unis sont extrêmement préoccupés par les allégations selon lesquelles douze employés de l'UNRWA pourraient avoir été impliqués dans l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre [2023] » ajoutant que les Etats-Unis ont « temporairement suspendu » tout financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens après ces soupçons, a annoncé la diplomatie américaine. L'Italie a également annoncé l'arrêt du financement vers l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.

Washington a voulu « souligner la nécessité d'une enquête approfondie et rapide sur cette affaire. Nous saluons la décision de mener une telle enquête et l'engagement du secrétaire général, [Antonio] Guterres, de prendre des mesures décisives pour y répondre, si les allégations sont avérées », rappelant que « l'UNRWA joue un rôle essentiel en fournissant une aide vitale aux Palestiniens ».

Le gouvernement américain s'entretient actuellement avec Israël pour tenter d'éclaircir la situation.

Israël affirme vouloir laisser Gaza aux Palestiniens

Jeudi soir, le ministre de la Défense, Yoav Gallant a pour la première fois dévoilé un plan pour l'après-guerre à Gaza. Celui-ci prévoit la poursuite des opérations à Gaza jusqu'au « retour des otages, (au) démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas (et à) l'élimination des menaces militaires ». Quant à l'après-guerre, Yoav Gallant plaide pour une solution sans le Hamas, mais sans présence civile israélienne non plus.

« Il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre », a déclaré jeudi soir Yoav Gallant, précisant toutefois que l'armée garderait « sa liberté d'action » dans ce territoire pour y juguler toute « menace» éventuelle.

Dans les faits, le ministre de la Défense a donc rejeté les propositions portés par deux ministres d'extrême droite, qui avaient récemment appelé au retour de colons juifs à Gaza et à « l'émigration » de la population palestinienne. Ces propos avaient déclenché une levée de boucliers, dénoncés notamment par l'allié américain et le chef de la diplomatie européenne. Pour rappel, le bilan de cette guerre s'élève actuellement à 26.257 personnes tuées et 64.797 blessés selon le ministère de la Santé du Hamas.

(Avec agences)