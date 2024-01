Guerre avec le Hamas : Israël affirme vouloir laisser Gaza aux Palestiniens

Israël dévoile ses aspirations pour la bande de Gaza. Jeudi soir, le ministre de la Défense, Yoav Gallant a pour la première fois dévoilé un plan pour l'après-guerre à Gaza. Celui-ci prévoit la poursuite des opérations à Gaza jusqu'au « retour des otages, (au) démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas (et à) l'élimination des menaces militaires ». Quant à l'après-guerre, Yoav Gallant plaide pour une solution sans le Hamas, mais sans présence civile israélienne non plus.

Dans les faits, le ministre de la Défense a donc rejeté les propositions portés par deux ministres d'extrême droite, qui avaient récemment appelé au retour de colons juifs à Gaza et à « l'émigration » de la population palestinienne. Ces propos ont déclenché une levée de boucliers, dénoncés notamment par l'allié américain et le chef de la diplomatie européenne.

« Il n'y aura pas de présence civile israélienne dans la bande de Gaza après l'atteinte des objectifs de la guerre », a déclaré jeudi soir Yoav Gallant, précisant toutefois que l'armée garderait « sa liberté d'action » dans ce territoire pour y juguler toute « menace » éventuelle.

« Les habitants de Gaza sont palestiniens. Par conséquent des entités palestiniennes seront en charge (de la gestion) à la condition qu'il n'y ait aucune action hostile ou menace contre l'Etat d'Israël », souligne le plan, sans dire précisément qui devra administrer.

Un risque d'expansion du conflit au Moyen-Orient

Rien est garanti pour autant. Et pour cause, ce premier plan doit encore recevoir l'aval du gouvernement. Or, ce dernier reste divisé. Il est présenté après deux jours de haute tension, consécutive à l'élimination au Liban du numéro deux du Hamas, et peu de temps avant que le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, ne décolle pour une nouvelle tournée dans la région.

Pour rappel Israël a juré de « détruire » le mouvement islamiste du Hamas, classé comme terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne après son attaque inédite sur le sol israélien le 7 octobre. Celle-ci avait provoqué la mort de 1.140 morts environ, essentiellement des civils, selon un décompte de l'AFP, établi à partir des données d'Israël. Environ 250 personnes ont aussi été prises en otage, dont une centaine libérées lors d'une trêve fin novembre.

Dans la bande de Gaza, le conflit est responsable de la mort 22.600 personnes, majoritairement des femmes et des mineurs, selon les chiffres diffusés ce vendredi par le ministère de la Santé du Hamas. Sur le terrain, la situation reste dramatique pour les quelque 2,4 millions de Gazaouis, dont environ 1,9 million d'habitants ont été déplacés. Les hôpitaux ne fonctionnent plus ou très difficilement, de graves pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments sont constatés. En clair, l'état des lieux est catastrophique, soulignent l'ONU et des ONG.

Désormais, le conflit opposant Israël au Hamas fait tache d'huile. Jeudi, un responsable militaire et un autre membre du Hachd al-Chaabi - coalition de groupes armés proches de l'Iran - ont été tués à Bagdad en Irak dans une « frappe de drone ». Celle-ci est imputée par le gouvernement irakien à la coalition internationale antijihadistes, portée par les Etats-Unis. Par ailleurs, les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, mènent des attaques contre des navires qu'ils estiment affiliés à Israël, freinant ainsi le trafic maritime. La veille, une double explosion en Iran qui a fait au moins 103 morts et plus de 180 blessés.

Un attentat survenu près de la mosquée Saheb al-Zaman à Kerman dans le sud de l'Iran, où se trouve la tombe de Qassem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient et dont le pays commémore le quatrième anniversaire de la mort. Enfin, mardi, c'est un haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, qui a été tué par une frappe de drone au Liban. Et bien que n'ayant pas revendiqué l'élimination à Beyrouth mardi soir de ce numéro deux politique du Hamas, Israël est pointé du doigt, après avoir juré de « détruire » le Hamas en réaction à son attaque sans précédent le 7 octobre sur le sol israélien.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, et son homologue française, Catherine Colonna, ont discuté de mesures visant à « éviter l'escalade au Liban et en Iran » après des attaques dans ces deux pays du Moyen-Orient, a fait savoir jeudi le département d'Etat américain. Les deux ministres ont échangé au téléphone mercredi dernier de « l'importance de mesures visant à prévenir que le conflit à Gaza ne s'étende, dont des mesures visant à faire baisser la tension en Cisjordanie et à éviter l'escalade au Liban et en Iran », selon un communiqué du porte-parole Matthew Miller.

(Avec AFP)