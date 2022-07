L'Amérique et l'Europe feraient mieux de rapatrier leurs usines de panneaux solaires (AIE)

Le marché des panneaux solaires est monopolisé par l'Asie et cela inquiète l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Dans un rapport inédit sur ce secteur stratégique de la transition énergétique, le directeur de l'AIE, Fatih Birol, lance un appel en faveur d'une « diversification » des pays de production. A elle seule, la Chine pèse 80% de la production, voire 95% bientôt pour certains composants. Au-delà de la Chine, les pays d'Asie du Sud-Est comme le Myanmar et la Malaisie sont d'importants producteurs. A l'inverse, les autres régions du monde se voient forcées d'en importer : l'Union européenne pour 84% de ses équipements photovoltaïques, les Etats-Unis à 77% et l'Inde pour 75%.

« Un tel niveau de concentration sur n'importe quelle chaîne d'approvisionnement représenterait une vulnérabilité importante, et le solaire photovoltaïque n'échappe pas à la règle », déplore Fatih Birol.

Comme l'a montré la pandémie et la désorganisation actuelle des chaînes logistiques mondiales, le dirigeant de l'AIE craint qu'un aléa en Asie ne paralyse toute l'industrie photovoltaïque dont le reste du monde est dépendant. « Il peut se passer n'importe quoi, un feu, une catastrophe naturelle... c'est alors un problème », explique-t-il.

Politique industrielle agressive de la Chine

L'institution rappelle aussi l'enjeu économique considérable que représente le photovoltaïque dans un avenir proche. Pour remplir l'objectif de neutralité carbone en 2050, le monde doit installer chaque année d'ici 2030 quatre fois plus de capacités solaires qu'aujourd'hui. D'après l'Agence internationale de l'énergie, cela suppose de créer deux fois plus d'usines, ce qui créerait 500.000 emplois dans les 10 ans.

Sur les dix dernières années, les usines de panneaux solaires ont quitté le Japon, les Etats-Unis et l'Union européenne. Le marché a progressivement été conquis par la Chine grâce à une politique industrielle agressive de « dumping » depuis les années 2000. Cette stratégie a fait chuter les coûts de production de 80% et a écarté totalement ses concurrents internationaux par des prix imbattables.

L'AIE se félicite toutefois que le contexte actuel, de difficultés d'approvisionnement et de renchérissement du prix des panneaux d'environ 20% l'an dernier, pousse à nouveaux certains pays à envisager de lancer leur propre production. L'institution appelle donc les pays à faire preuve de créativité fiscale et industrielle pour rapatrier les usines de panneaux solaires.

