Dans le Loiret, TotalEnergies inaugure sa plus grande centrale solaire de France

Très critiquée pour ses nouveaux projets d'extraction d'hydrocarbures, TotalEnergies continue, en parallèle, de pousser ses pions dans les renouvelables. La major a inauguré hier, vendredi 10 juin, sa plus grande centrale solaire française. Située à Gien dans le Loiret, celle-ci s'étend sur 75 hectares, compte quelque 126.000 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 55 mégawatts et est capable de produire l'équivalent de la consommation électrique de 38.000 habitants.

Grâce à cette nouvelle centrale, branchée au réseau électrique en novembre dernier, le groupe se targue désormais d'une capacité solaire et éolienne en France de 1 gigawatt (GW). La major vise 4 GW à l'horizon 2025.

Située à 4km du centre ville, la centrale s'est développée sur une friche agricole qui n'avait pas trouvé de repreneur. Elle a fait l'objet d'un investissement de 38 millions d'euros. Pour financer une partie de ce projet, TotalEnergies a eu recours au financement participatif via la plateforme Enerfip. 212 habitants ont investi 2,2 millions d'euros. Ce mode de financement permet à l'entreprise de favoriser l'acceptabilité de ce projet auprès des riverains, même si le solaire reste beaucoup moins contesté que l'éolien. C'est aussi un moyen pour la multinationale de bénéficier d'un bonus sur le prix de rachat de l'électricité.

Si le projet n'a pas fait l'objet de recours, il a tout de même fallu compter huit années pour le voir aboutir. Le temps, entre autres, de mener à bien l'instruction, les études environnementales, les fouilles archéologiques et l'aménagement de mares artificielles.

"A Gien, on a trouvé un équilibre entre coût et acceptabilité. On n'est pas forcément convaincu que de plus grandes centrales puissent faire sens, si un projet doit prendre 15 ans et n'est pas garanti d'aboutir. Il n'y a pas de course à la taille pour la taille", explique TotalEnergies à l'AFP.