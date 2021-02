L'Arabie Saoudite violemment bousculée par Joe Biden

Sur l'implication du prince héritier dans le meurtre de Khashoggi, "nous basons cette évaluation sur le contrôle du prince héritier sur la prise de décision dans le royaume, l'implication directe d'un conseiller clé et des membres du service de protection de Mohammed ben Salman dans l'opération, et le soutien du prince héritier à l'utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l'étranger, y compris Khashoggi", a expliqué la directrice du renseignement national, Avril Haines. (Crédits : POOL New)

Un pas de plus vers de nouvelles sanctions ? C'est déjà un séisme dans les relations bilatérales jusqu'à présent très étroites entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite. Sans aller jusqu'à la rupture, Washington a intimé à son plus proche allié au Moyen Orient de ne plus menacer ou attaquer des dissidents à la suite du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Un meurtre approuvé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, selon la CIA.