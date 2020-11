L'attribution à l'Arabie Saoudite de la présidence du prochain G20 (100% numérique) soulève un tollé

Photo prise le 20 octobre 2018 du drapeau saoudien flottant au sommet du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie. (Crédits : HUSEYIN ALDEMIR)

Le week-end prochain débute le sommet du G20, qui réunira pendant deux jours, sous l'égide de l'Arabie Saoudite, les chefs d'État et de gouvernement des 20 nations les plus riches du monde. Cette fois-ci, pas de cérémonie d'ouverture en grande pompe - à Ryad, donc-, mais des écrans qui s'allumeront les uns après les autres à Paris, Berlin, Moscou... Cependant, l'attribution de cette présidence au roi Salmane d'Arabie Saoudite fait l'objet de vives critiques dans le monde pour son bilan en matière de droits humains: répressions des voix dissidentes, militantes emprisonnées, journaliste assassiné, disparitions forcées, tutelles des femmes, peine de mort (pour les mineurs aussi), abus et exploitation de millions de travailleurs étrangers à la limite de l'esclavage...