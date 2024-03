L'Australie booste ses liens économiques avec les pays de l'Asean pour réduire sa dépendance à la Chine

L'Asie du sud-est, nouvel eldorado des affaires pour l'Australie ? Ce mardi, en marge du sommet Asean-Australie, qui a démarré lundi, Canberra a dit vouloir augmenter ses investissements dans la région en y consacrant 1,3 milliard de dollars. Objectif affiché, favoriser l'activité commerciale dans une zone au pouvoir économique croissant.

« Le gouvernement que je dirige a été clair : l'avenir de l'Australie se trouve en Asie du sud-est, plus que dans n'importe quelle autre région », a ainsi déclaré le Premier ministre Anthony Albanese, en marge de la réunion à Melbourne avec les dirigeants des pays de l'Association des nations de l'Asie du sud-est (Asean). Il s'agit de « la plus importante annonce concernant les liens économiques de l'Australie avec l'Asean en une génération », a aussi assuré le dirigeant australien.

We live in the fastest growing region in human history, and we want Australian businesses and workers to benefit from that growth.



I spoke with business leaders from across Australia and Southeast Asia at the ASEAN-Australia Summit today about these opportunities. pic.twitter.com/ssodCq815f — Anthony Albanese (@AlboMP) March 5, 2024

Aides à l'exportation et aux infrastructures

Dans le détail, les mesures annoncées ce mardi par l'Australie prévoient des aides à l'exportation et des prêts orientés principalement vers le financement d'infrastructures et de projets d'énergie renouvelable. Des « pistes d'atterrissage » régionales à Jakarta, en Indonésie, et à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, aideront notamment les entreprises australiennes à accroître leurs exportations de services technologiques vers la région. La validité des visas d'affaires sera aussi allongée de trois à cinq ans pour les voyageurs fréquents, et étendue aux pays éligibles de l'Asean et au Timor-Leste.

Pour rappel, en 2022, le commerce bilatéral de l'Australie avec les membres de l'Asean a dépassé 178 milliards de dollars. Davantage que le commerce de l'Australie avec le Japon ou les États-Unis. La Chine reste cependant le premier partenaire commercial de l'Australie. Ce dernier y destine encore aujourd'hui 30% de ses exportations.

Devenir moins dépendant de la Chine

Après une série de disputes avec Pékin, l'Australie cherche de plus en plus à renforcer ses liens économiques hors de Chine. Soutenue notamment par une croissance démographique robuste, le bloc de l'Asean fait figure de nouvelle locomotive économique en Asie. Avec ses vastes réserves de minéraux cruciaux et son appétit croissant pour l'électricité, la région est par ailleurs appelée à jouer un rôle central dans l'effort mondial en faveur des énergies propres.



D'autres sujets plus sensibles concernant la Chine ont été abordés par les dirigeants de l'Asean. Le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, a indiqué que son pays était prêt à accueillir dans ses eaux la future flotte de sous-marins nucléaires australiens. Une annonce qui risque de déplaire à Pékin. Pour rappel, aux termes du pacte de défense Aukus, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont engagés à aider l'Australie à acquérir cette flotte pour contrer l'influence chinoise dans la région.

A l'issue de leur réunion, les dirigeants d'Asie du Sud-Est et d'Australie entendent dénoncer la « menace ou l'usage de la force » pour régler les différends dans la région. Une référence implicite à Pékin, selon un projet de déclaration commune obtenu lundi par l'AFP.

Sur ce front, les garde-côtes philippins ont d'ailleurs accusé les forces chinoises d'avoir provoqué mardi des collisions avec deux de leurs bateaux et d'avoir blessé quatre de ses personnels avec des canons à eau, en marge d'une mission de ravitaillement en mer de Chine méridionale. Les accrochages se sont produits dans le secteur du Second Thomas Shoal des îles Spratleys, revendiquées par les deux pays et théâtre régulier d'incidents. Les Philippines y maintiennent des troupes en permanence.

50 ans de coopération entre l'Australie et l'Asean

Ce sommet Asean-Australie est le deuxième du type organisé par l'exécutif australien. Une première édition s'était déjà tenue en mars 2018. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de centre-gauche d'Anthony Albanese en mai 2022, l'Australie a décidé d'accélérer son rapprochement avec les pays d'Asie du Sud-Est. Dans cet élan, en 2022, le Premier ministre australien a nommé un certain Nicholas Moore, envoyé spécial pour l'Asie du Sud-Est, et établit un bureau dans la zone au sein du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.

Par ailleurs, ce sommet marque les 50 ans de la coopération entre l'Australie et les pays de cette alliance économique. Selon Le Grand Continent, média français spécialisé en géopolitique, « en 1974, Canberra était devenu le premier partenaire de dialogue de l'Association, le Premier ministre australien de l'époque, Gough Whitlam, qualifiant l'Asean de "groupe le plus important et le plus pertinent" de la région ».

Pour rappel, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) regroupe 10 Etats membres. Créée par l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et les Philippines en 1967, elle a été rejointe par le Brunei (1984), le Vietnam (1995), le Laos et la Birmanie (1997) et enfin le Cambodge (1999). Cette alliance économique constitue aujourd'hui le cinquième bloc économique mondial.

