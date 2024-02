Australie : Safran Helicopter Engines prêt à racheter les moteurs des NH90

Dans une interview accordée à La Tribune, le président de Safran Helicopter Engines Cédric Goubet, a fait également état de discussions avancées avec l'Australie et Airbus Helicopters pour racheter les moteurs des NH90 australiens (MRH-90 Taïpan), un hélicoptère biturbines de la classe des 11 tonnes que Canberra a brutalement mis au rebus à l'automne dernier. « Nous avons des échanges avec Airbus et le gouvernement australien pour le rachat des moteurs RTM qui équipent les NH90. C'est une opération que nous allons faire », a expliqué à La Tribune Cédric Goubet.

« Cette opération nous sera très utile pour augmenter notre capacité à soutenir nos clients dans d'autres régions du monde. Nous récupérons des pièces et des moteurs qui ont encore du potentiel. Nous pouvons remettre en service ces pièces lors des visites de maintenance des turbines RTM322 qui équipent les NH90, y compris celles des appareils de l'armée française », a précisé le patron de Safran Helicopter Engines.

L'Australie avait commandé en 2004 et 2006 46 MRH90 (12 + 36 appareils), puis avait obtenu un appareil supplémentaire en 2013 dans le cadre du règlement d'un contentieux portant sur des retards de livraison. En 2017, Elle avait décidé de lancer une modernisation profonde de douze de ses MRH90 pour équiper ses forces spéciales.

Abandon des MRH90 : une décision injustifiée ?

Le gouvernement australien a décidé à la fin de l'été dernier de retirer l'hélicoptère tactique MRH-90 (version australienne du NH90) de la flotte de ses forces armées plus tôt que prévu. Cette décision est en lien avec l'accident du 28 juillet au cours duquel un MRH-90 Taipan a heurté les eaux près de l'île Lindeman, dans le Queensland, lors de l'exercice militaire international Talisman Sabre. Le ministère de la Défense a décidé de plus faire voler cet appareil « tant que les enquêtes sur cet incident ne seraient pas terminées ». Et donc jusqu'à leur retrait définitif du service en décembre 2024.

A la suite de la décision de l'Australie de renoncer au MRH90 Taïpan, l'industriel NHIndustries, chargé de fabriquer l'hélicoptère, avait dans la foulée publié un communiqué pour expliquer qu'il avait déjà informé les opérateurs pour les prévenir qu'il n'avait identifié aucune information issue de l'analyse initiale des données de vol relative à une panne, un dysfonctionnement ou un défaut lié à la conception de l'avion. « NHI n'a recommandé aucune mesure supplémentaire à appliquer à la flotte en exploitation », avait expliqué l'industriel.