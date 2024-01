Déforestation, pollution, atteinte aux droits humains : l'exploitation du nickel en Indonésie dénoncée par une ONG

À l'instar du lithium ou du cobalt, le nickel est un composant essentiel aux batteries, notamment pour les véhicules électriques. Si bien qu'il est de plus en plus recherché. Et c'est en Indonésie que se trouvent les plus grands gisements au niveau mondial, estimés à environ 21 millions de tonnes, soit plus de 20% des réserves de la planète. Le pays est d'ailleurs le premier producteur mondial de ce métal.

Pour répondre à la demande croissante en véhicules électriques, des entreprises indonésiennes et étrangères ont fortement investi ces dernières années dans l'archipel. Les entreprises chinoises comptent parmi les plus gros investisseurs du secteur. Elles ont injecté 8,2 milliards de dollars dans le pays en 2022, plus du double des 3,1 milliards de 2021, selon des données du gouvernement.

Le parc industriel de Weda Bay, sur l'île d'Halmahera, dans la région des Moluques a notamment pu bénéficier de ces investissements. Il est exploité par une société commune regroupant trois entreprises chinoises (Tsingshan, Huayou Cobalt et Zhenshi Holding Group) - le groupe minier français Eramet fait d'ailleurs partie des investisseurs. Mais ce parc est dans le viseur de l'ONG environnementale Climate Rights International.

Weda Bay « engendre une déforestation importante, une pollution de l'air et de l'eau et émet des quantités énormes de gaz à effet de serre provenant des centrales à charbon captives », a-t-elle déclaré dans un rapport ce mercredi 17 janvier.

Et de préciser : « Au moins 5.331 hectares de forêts tropicales ont été coupés dans les concessions de nickel de Halmahera ». L'ONG américaine a appelé l'exploitant à « prendre des mesures immédiates pour remédier à la pollution de l'eau et de l'air ». Pour le moment, ni le parc ni les trois exploitants n'ont répondu aux demandes de commentaires de l'AFP.

Lire aussiEmpreinte carbone, recharge, métaux... : 5 mythes sur la voiture électrique décryptés

Une activité génératrice de pollution

Cette situation est dénoncée de longue date dans le pays. La côte du Sud-Ouest de la grande île de Célèbes a subi l'essentiel des dégâts environnementaux dus à l'exploitation du nickel. Les sols contaminés par des mines sont emportés par les pluies, des collines vers l'océan Pacifique. Ce dernier est devenu rouge sombre le long des côtes, expliquent les habitants.

« Quand il n'y avait pas de mines, l'eau n'était pas comme cela, elle était propre », expliquait au printemps dernier Guntur, un villageois de 33 ans.

Les pêcheurs aussi constatent l'impact de la pollution. Asep Solihin souligne qu'il doit maintenant emmener son bateau bien plus loin pour attraper des poissons. « En haut, il y a les mines et en bas de la boue. Que va devenir la prochaine génération ? », interrogeait-il.

En plus d'être elle-même source de pollution, l'exploitation du nickel en génère indirectement. Car l'électricité nécessaire à faire fonctionner les usines provient majoritairement de centrales à charbon. L'Indonésie prévoit d'ailleurs d'en construire de nouvelles, bien que le pays a signé un plan en novembre dans lequel il s'engage à sortir du charbon et à développer les énergies renouvelables, en échange d'un financement de 20 milliards de dollars débloqué par des pays riches et la Banque mondiale.

Lire aussiIndonésie : coup d'envoi du plan de décarbonation de 20 milliards de dollars

Des conditions de travail déplorables

Outre la pollution, l'exploitation du nickel génère des tensions en Indonésie à cause de conditions de travail inadéquates dans les usines. Des centaines d'ouvriers indonésiens ont protesté fin décembre à ce sujet devant le complexe industriel de Morowali (à l'Est) exploité par une entreprise chinoise. Ils ont transmis une liste de 23 demandes à la direction de l'usine, d'après une lettre envoyée à la police par les syndicats d'ouvriers. Leurs doléances comprennent l'amélioration de l'entretien des fonderies et du dispositif de soins d'urgence, ainsi que l'obligation pour les travailleurs chinois d'apprendre la langue indonésienne.

Les ouvriers se sont mobilisés suite à une explosion le 24 décembre qui a tué 18 personnes. L'accident s'est produit dans une usine d'Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), une filiale du numéro un mondial du nickel, le chinois Tsingshan Holding Group, sur l'île de Sulawesi (Est). L'explosion a été provoquée par l'embrasement d'un liquide inflammable lors de travaux de réparation d'un haut-fourneau, selon les premiers éléments de l'enquête.

Lire aussiIndonésie : une explosion dans une usine de nickel fait 13 morts et 38 blessés

Et ce n'est pas la première fois que les ouvriers manifestaient à cause des conditions salariales et de sécurité au travail. En janvier 2023, cela avait d'ailleurs provoqué des émeutes et la mort de deux travailleurs, dont un citoyen chinois, dans une usine de fusion située dans le même complexe industriel.

(Avec AFP)