L’OTAN veut lever le veto turc à l’adhésion de la Suède et de la Finlande

Recep Tayyip Erdoğan va-t-il assouplir sa position vis-à-vis de la Finlande et de la Suède ? Le sujet occupera le cœur des discussions du sommet de l'OTAN à partir de mardi à Madrid. Les dirigeants de l'Otan, comptent convaincre le président turc Recep Tayyip Erdogan de lever son veto aux candidatures de la Suède et de la Finlande.

La Turquie, par la voix de son président qui affiche son hostilité ouverte à cette adhésion, reproche à la Suède et à la Finlande d'accueillir sur leur territoire des personnes liées au groupe militant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'elle considère comme un groupe terroriste. Elle dénonce aussi l'embargo des pays scandinaves sur la vente d'armes à Ankara depuis 2019 et l'intervention turque en Syrie.

Regain d'intérêt pour l'OTAN depuis le 24 février

Ce sommet se déroule à un moment clé pour l'Alliance transatlantique. Après les menaces de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'Otan sous son mandat, le retrait d'Afghanistan en septembre, l'offensive lancée par la Russie le 24 février a provoqué un virage géopolitique et redonné une importance stratégique à l'OTAN, tant aux yeux de ses membres qu'à ceux de candidats potentiels. Inquiétés par l'agression russe en Ukraine, des pays jadis neutres comme la Finlande et la Suède veulent désormais intégrer l'Alliance.

Face au retour de la guerre en Europe, les Etats membres de l'OTAN à l'exception notable de la Turquie ont accueilli favorablement la perspective d'une entrée de la Finlande et de la Suède qui signifierait un élargissement de la frontière de l'Alliance avec la Russie. Moscou a répété son opposition à ces élargissements.

Rien n'est pourtant acquis quant à ces futures adhésions dans cette organisation souvent minée par les tensions, ont indiqué des diplomates. La Turquie, la Finlande et la Suède sont déjà en négociation pour tenter de trouver un point de conciliation. A Madrid, le président américain Joe Biden pourrait intervenir directement et s'entretenir avec son homologue turc en marge du sommet afin de réclamer à Recep Tayyip Erdogan de revoir sa position sur les dossiers finlandais et suédois.