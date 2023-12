L'UE ouvre les négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie

L'Ukraine va entrer dans une nouvelle phase avec l'Union européenne. Ce jeudi 14 décembre, l'UE a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a annoncé à Bruxelles Charles Michel, le président du Conseil européen, au premier jour d'un sommet des dirigeants des 27. « Un signal clair d'espoir pour les citoyens de ces pays et pour notre continent », a-t-il ajouté sur X (ex-Twitter),

Le contexte de ces deux relations bilatérales qui s'ouvrent n'a rien d'anodin. Alors que les appels à l'unité pour soutenir le pays envahi par l'armée russe se multiplient, après un an et demi de guerre et de fournitures de matériels militaires, Kiev et Chisinau entendent se rapprocher économiquement de leurs alliés. A l'issue de ce temps, les deux anciens pays soviétiques, avant la chute l'URSS en 1991, pourraient ainsi devenir les 28e et 29e Etat membres de l'UE. Un élargissement de l'Union qui devra, si il aboutit, nécessiter une réforme des institutions en raison du nombre croissant de membres.

Début novembre, l'Ukraine et la Moldavie avaient obtenu un premier feu vert de la Commission européenne qui recommandait l'ouverture de négociations d'adhésion.

Jour historique à l'est

« Notre Etat doit être dans l'UE. Les Ukrainiens le méritent », avait martelé le président Volodymir Zelensky.

La décision de l'Union européenne d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Moldavie ouvre « une nouvelle page de notre histoire », a salué jeudi la présidente Maia Sandu.

« C'est une victoire pour nous tous (...) Il y a deux ans, personne n'aurait imaginé un tel scénario », a-t-elle réagi sur Facebook, alors que cette ex-République soviétique s'est résolument tournée vers l'UE depuis son élection fin 2020.

Parmi les prérequis dans le processus d'adhésion, l'Ukraine devra notamment prouver qu'elle poursuit ses réformes et surtout son assainissement en matière de corruption. Depuis des décennies, le pays est en effet en queue de classement sur la probité de son Etat et de son économie.

