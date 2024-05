L'Ukraine a arrêté deux agents accusés de préparer l'assassinat de Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky a-t-il échappé à une tentative d'assassinat ? C'est en substance ce qu'affirment les services de sécurité ukrainiens (SBU) ce mardi 7 mai, dans un communiqué. Ils auraient ainsi, selon leurs dires, « démantelé un réseau d'agents » des services de sécurité russes (FSB) qui « préparaient l'assassinat du président ukrainien ». Selon eux, d'autres « hauts représentants » des sphères militaires et politiques auraient également été ciblés, comme le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov.

Les suspects arrêtés sont « deux colonels » du service d'État ukrainien assurant la sécurité de responsables publics, a précisé le SBU. Ce réseau était « supervisé » par le FSB et les deux responsables auraient « transmis des informations confidentielles » à la Russie. Ils auraient notamment voulu recruter des militaires « proches du service de sécurité » du président Zelensky afin de le « prendre en otage et de le tuer ». L'un des membres de ce réseau supposé se serait procuré des drones et des explosifs.

De précédentes tentatives russes

Ce n'est pas la première fois que le président ukrainien est la cible d'une potentielle tentative d'assassinat. En avril dernier, par exemple, un homme soupçonné d'aider le renseignement russe à préparer un éventuel attentat contre lui a été interpellé en Pologne. Selon le procureur général ukrainien, l'homme interpellé, uniquement identifié comme Pawel K., était en particulier chargé de « recueillir et de transmettre à l'État agresseur des informations sur la sécurité de l'aéroport de Rzeszów-Jasionka », dans le sud-est de la Pologne, par lequel passe souvent Volodymyr Zelensky à l'occasion de ses déplacements étrangers.

L'Ukraine a en outre dénoncé à plusieurs reprises des tentatives d'assassinat contre son président, ainsi que contre d'autres hauts responsables ou leurs proches. La Russie a été accusée à maintes reprises d'empoisonner des adversaires du Kremlin, dans le pays comme à l'étranger, mais elle a toujours nié ces allégations.

L'Ukraine aussi derrière des assassinats

À ce sujet, l'Ukraine n'est pas non plus en reste. Depuis le début de l'invasion russe sur ses terres, en février 2022, plusieurs assassinats ou tentatives lui ont été imputés, visant toujours, en Russie, des personnalités soutenant l'offensive militaire du Kremlin. Mi-avril, Vassili Prozorov, un ancien officier du SBU a ainsi été blessé dans une « tentative d'assassinat » ayant impliqué son véhicule à Moscou et pour laquelle il a accusé Kiev.

Dans une longue enquête publiée fin janvier, le Washington Post a affirmé que les services secrets ukrainiens sont bien à l'origine d'un attentat perpétré en août 2022 près de Moscou, dans lequel a péri Daria Douguina, une ardente défenseure de l'offensive contre l'Ukraine et fille de l'auteur ultranationaliste Alexandre Douguine. La voiture dans laquelle cette femme de 29 ans est morte a été piégée par une bombe venue d'Ukraine, passée un mois plus tôt par la frontière dissimulée dans une boîte pour transporter les chats d'une mère et de sa fille de douze ans, selon des sources anonymes citées par le journal américain. Accusée par Moscou, l'Ukraine a démenti toute implication dans cette attaque qui a suscité un choc en Russie. Mais l'implication ukrainienne a déjà fuité par des sources américaines citées par le New York Times en octobre 2022.

Le quotidien a aussi assuré qu'un ancien commandant de sous-marin russe a été abattu en juillet 2023 par les services ukrainiens dans le sud de la Russie. Et que chaque opération similaire est approuvée par le président Volodymyr Zelensky.

Par ailleurs, selon le Washington Post, les services secrets ukrainiens qui mènent ces opérations, le SBU et le GUR militaire, sont entraînés, équipés et conseillés depuis des années par la CIA. L'agence de renseignement américaine aurait ainsi fourni du matériel de communication et d'espionnage électronique, des faux uniformes des séparatistes pro-russes et a même participé à la construction de bureaux du GUR.

(Avec AFP)