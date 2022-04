L'Ukraine a besoin de 7 milliards de dollars par mois, le FMI préconise des dons plutôt que des prêts

Sept milliards de dollars par mois : tels sont les (colossaux) besoins de l'Ukraine pour compenser les pertes économiques causées par la guerre menée par la Russie, a indiqué jeudi 21 avril son président, Volodymyr Zelensky. « Et nous aurons besoin de centaines de milliards de dollars pour la reconstruction », a-t-il ajouté lors d'une intervention à une table ronde consacrée à l'aide à l'Ukraine dans le cadre des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

« Malgré toutes les difficultés, notre pays continue à remplir toutes ses obligations en matière d'aides sociales, de paiements des retraites, des salaires (des fonctionnaires) (...) et tout cela coûte environ 7 milliards de dollars américains par mois pour notre budget », a déclaré de son côté le Premier ministre Denys Shmyhal.

Les bombardements russes « ruinent » l'économie ukrainienne, a également déploré Volodymyr Zelensky, soulignant qu'ils n'épargnent ni les crèches, ni les écoles, ni les universités à travers le pays. Outre un appel à une aide financière, il a aussi exhorté à « exclure immédiatement la Russie de toutes les institutions financières internationales ».

Le chef d'État ukrainien a souligné la résilience de son peuple, citant l'exemple de la ville de Kharkiv en partie détruite par l'invasion russe. « Même durant les bombardements, Kharkiv a continué de fonctionner », a-t-il relevé. « Comme Kristalina Georgieva (Ndlr : la directrice générale du FMI) l'a observé, en dépit de la situation, les habitants ont continué à planter des fleurs, à tailler les arbres et à nettoyer les rues pour maintenir leur ville en bon état ».

De son côté, Kristalina Georgieva, qui a de la famille en Ukraine et était visiblement très émue, a réitéré l'engagement du FMI à rester au chevet de l'Ukraine tout en notant que les envois d'argent aux familles devraient aussi affluer grâce aux Ukrainiens actuellement réfugiés à l'étranger.

Préserver les réserves de l'Ukraine

Quelques jours plus tôt, les responsables ukrainiens avaient fait part au Fonds monétaire international (FMI) d'un besoin de 5 milliards de dollars par mois pour continuer à faire fonctionner l'économie du pays au moins pour les prochains mois, avait indiqué mercredi Kristalina Georgieva.

Si les besoins financiers de l'Ukraine et la manière de les combler doivent encore être affinés d'après le FMI, la dirigeante a indiqué que « cela doit passer le plus possible par des donations plutôt que des prêts ».

« Après la guerre, elles (les autorités de l'Ukraine, NDLR) vont faire face à une facture très élevée pour la reconstruction du pays. Accumuler davantage de dette en plus de celle qu'ils supportent déjà dans un contexte de baisse drastique des revenus et d'une hausse considérable de dépenses n'est tout simplement pas prudent », considère Kristalina Georgieva.

La directrice du FMI a souligné que les réserves du pays étaient « solides ». « Ils disposent de quelque 29 milliards de dollars et souhaitent les préserver pour continuer à faire fonctionner leur économie ».

Les États-Unis envisagent de débloquer 500 millions pour le gouvernement ukrainien

Kristalina Georgieva a par ailleurs appelé mercredi les pays à apporter leur soutien financier à l'Ukraine pour que le gouvernement puisse continuer à fonctionner. Chose qu'envisagent les États-Unis, puisqu'ils ont l'intention d'apporter une aide économique de 500 millions de dollars pour le gouvernement ukrainien. Cette dernière doit permettre à Kiev de maintenir le fonctionnement du gouvernement, en versant notamment les salaires et les retraites, et éviter une aggravation de la situation humanitaire en Ukraine. Elle doit être approuvée par le Congrès, avant d'être débloquée dès que possible face aux besoins urgents.

Les États-Unis ont par ailleurs annoncé ce jeudi 21 avril une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars en faveur de l'armée ukrainienne. Objectif : repousser les forces russes du Donbass. Le Pentagone a précisé que cette nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine comprenait 72 obusiers Howitzer et leurs véhicules, 144.000 obus et 121 drones tueurs Phoenix Ghost.

Les 72 Howitzer, qui s'ajouteront aux 18 obusiers du même type dont les premiers devraient arriver en Ukraine dans les prochains jours, « permettront d'équiper cinq bataillons d'artillerie pour un usage potentiel dans le Donbass », a souligné le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

« C'est important, à cause de la nature des combats que nous anticipons dans le Donbass, à cause du terrain, parce que c'est ouvert, parce que c'est plat, parce que cela n'est pas aussi urbanisé », a expliqué le porte-parole du Pentagone. « Nous pensons que ce sera un multiplicateur de force » pour les Ukrainiens.

Les premiers armements de cette nouvelle tranche arriveront en Ukraine « d'ici la fin du week-end », a précisé un deuxième responsable du Pentagone ayant requis l'anonymat. Cette nouvelle tranche de 800 millions de dollars porte à plus de 4 milliards de dollars l'aide à l'Ukraine depuis le début du mandat de Joe Biden, dont 3,4 milliards depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, a précisé le Pentagone.

ZOOM : PRISE EN CHARGE DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS : NEUF PAYS D'EUROPE VONT DEMANDER UNE AIDE FINANCIÈRE À BRUXELLES

La République tchèque, Pologne, la Slovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et les trois pays Baltes vont demander d'ici fin avril l'aide financière de l'Union européenne pour la prise en charge des réfugiés ukrainiens, selon un communiqué publié jeudi à Prague.

« La crise actuelle est exceptionnelle et nous ne pouvons pas en prédire l'impact final sur nos économies. Nous sommes fermement convaincus qu'il ne suffira pas de demander de la flexibilité dans la politique de cohésion. Nous devons donc également demander un financement supplémentaire pour les États membres qui accueillent un grand nombre de réfugiés d'Ukraine », a indiqué le vice-premier ministre tchèque Ivan Bartos.

Les neuf pays « se sont mis d'accord sur 14 mesures qu'ils présenteront ensemble afin d'engager un dialogue avec la Commission européenne sur la modification des règles en vigueur », a-t-il précisé. Tous membres de l'UE, ils sont par ailleurs favorables à « la validation urgente des programmes de la nouvelle période budgétaire 2021-2027, afin que les projets qui aident les réfugiés en Europe centrale et orientale puissent commencer à être remboursés dès que possible », a ajouté Ivan Bartos.

Selon les estimations, environ cinq millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis l'invasion russe, principalement vers la Pologne. La République tchèque a accordé à ce jour plus de 300.000 visas provisoires à des ressortissants ukrainiens depuis la fin du mois de février.

(Avec AFP)