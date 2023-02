La communauté internationale se mobilise pour soutenir financièrement la Turquie et la Syrie

L'heure n'est plus à la politique et aux conflits. Suite au séisme dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi 6 février et fait plus de 20.000 morts selon l'Organisation des nations unies, les Etats du monde entier annoncent secourir et soutenir financièrement et matériellement les deux pays touchés.

La Banque mondiale a annoncé, jeudi 9 février, qu'elle apportera une aide de 1,78 milliard de dollars à la Turquie. « Nous fournissons une assistance immédiate et préparons une évaluation rapide des besoins urgents et massifs sur le terrain. Cela permettra d'identifier les domaines prioritaires pour le redressement et la reconstruction du pays alors que nous préparons des opérations pour répondre à ces besoins », a indiqué le président de la Banque Mondiale, David Malpass, cité dans le communiqué. De son côté, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a indiqué dans un communiqué que ce convoi, composé de six camions transportant couvertures, matelas, tentes, matériel de secours et lampes solaires devrait couvrir les besoins d'au moins 5.000 personnes.

Au-delà des organisations internationales, de nombreux pays se mobilisent. Les Etats-Unis vont verser 85 millions de dollars d'aide à la Turquie et à la Syrie, a déclaré l'Agence américaine de développement (USAID) dans un communiqué jeudi, soulignant que le financement serait versé à des partenaires sur le terrain « pour fournir l'aide urgente nécessaire à des millions de personnes » notamment en matière de nourriture et de soins de santé. L'annonce intervient après un appel survenu plus tôt jeudi entre le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue turc Mevlut Cavusoglu pour évoquer les besoins de cet allié, membre de l'Otan. « Nous sommes fiers de nous joindre à la campagne mondiale d'aide à la Turquie (...) la Turquie ayant si souvent envoyé ses propres experts en secours à tant de pays par le passé », a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat américain, Ned Price.

Des aides matérielles et humaines pour secourir les victimes

Les Etats-Unis ont déjà envoyé des équipes de sauvetage en Turquie et ont fourni des marteaux-piqueurs, des générateurs d'électricité, des systèmes de purification de l'eau, et des hélicoptères, selon des responsables. Selon l'USAID, les équipes de secours concentrent leurs efforts sur la ville d'Adiyaman, fortement touchée par le séisme, et cherchent des survivants à l'aide de chiens, de caméras, et d'appareils d'écoute. En raison de dégâts sur des routes et des ponts, le Pentagone a envoyé des hélicoptères Black Hawk et Chinook pour transférer les fournitures, a précisé l'USAID. L'aide en Syrie passe par des partenaires locaux, les Etats-Unis refusant tout contact avec le président syrien Bachar al-Assad, en raison de sa répression du soulèvement populaire contre le régime, qui a dégénéré en guerre civile ces dernières années. Un premier convoi d'aide est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie jeudi, pour la première fois depuis la catastrophe.

Du côté de la Banque mondiale, le montant total de son aide est composé de 780 millions de dollars compris dans deux « composantes d'intervention d'urgence contingentes » (CERC) pour la Turquie. « Les CERC aident les pays bénéficiaires à accéder rapidement aux fonds des projets pour les interventions d'urgence, comme c'est actuellement le cas en Turquie. L'aide sera utilisée pour reconstruire les infrastructures de base au niveau municipal », détaille la Banque Mondiale. Par ailleurs, un milliard de dollars sera apporté à travers des opérations visant à « soutenir les personnes touchées, la Banque mondiale fournissant un soutien immédiat au relèvement et à la reconstruction après cette catastrophe ».

L'Union européenne et le Royaume-Uni ont aussi fait part de leur volonté de venir en aide aux deux pays. L'UE a annoncé jeudi l'envoi d'une assistance humanitaire d'urgence d'un montant de 6,5 millions d'euros pour Ankara et Damas. Au total, 1.500 secouristes, 100 chiens de recherche et des équipes médicales de 23 Etats européens (dont 20 de l'UE) seront déployés dans les zones touchées en Turquie. De son côté, Londres a annoncé jeudi une aide financière d'au moins 3,4 millions d'euros, soit un montant total de près de 4.3 millions d'euros alloués aux Casques Blancs, une organisation humanitaire syrienne de protection civile formée pendant la guerre civile. Des financements qui serviront à secourir les blessés mais aussi « à soutenir des projets de reconstruction, dont l'évaluation de la sécurité des bâtiments, la réouverture des routes et la remise en marche des infrastructures », a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué.

De nombreux dons d'entreprises et de particuliers

Et le mouvement de soutien aux Turcs et aux Syriens ne se fait pas ressentir qu'au niveau des Etats et des institutions internationales. Leetchie, une entreprise proposant à des particuliers de créer des cagnottes collectives a annoncé dans un communiqué que « depuis le séisme en Turquie et en Syrie, les appels à la générosité se multiplient pour aider les victimes touchées par cette catastrophe. Dans ce contexte, Leetchi observe une mobilisation croissante de la part de ses utilisateurs. A ce jour, 803 cagnottes ont été lancées pour cette cause ».

De nombreuses entreprises se sont aussi montrées promptes à communiquer sur des soutiens financiers aux victimes du séisme. Le géant des cryptomonnaies Binance a par exemple expliqué qu'il souhaitait distribuer 100 dollars de sa cryptomonnaie, le BNB, à tous les utilisateurs dans les régions les plus touchées.

(Avec AFP)