La croissance mondiale ralentit plus vite que prévu selon le FMI

Les perspectives de ralentissement de l'économie mondiale se confirment. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI) publiées ce lundi 21 janvier, la croissance mondiale devrait atteindre 3,5% cette année et 3,6% en 2020 contre 3,8% en 2018, soit respectivement 0,2 point et 0,1 point que dans leurs précédentes estimations publiées à l'automne. Pour l'économiste en chef de l'organisation basée à Washington, Gita Gopinath, "ces révisions sont certes modestes, mais nous estimons que les risques qui pourraient appeler à des corrections plus conséquentes s'amplifient". Alors que l'optimisme régnait chez les économistes de l'institution internationale il y a un an, les perspectives sur l'activité mondiale s'assombrissent.

[L'économiste Gita Gopinath lors d'une conférence organisée à la Banque de France à Paris en 2014. Crédits : Reuters/Charles Platiau.]

Fort ralentissement dans les pays avancés

La croissance devrait particulièrement ralentir dans les pays avancés. D'après le tableau dressé par les experts de l'organisation, l'activité devrait passer de 2,3% en 2018 à 2% en 2019 et 1,7% en 2020. Aux Etats-Unis, les prévisionnistes anticipent une croissance de 1,8% en 2020 contre 2,5% en 2019 et 2,9% en 2018.

La fin des mesures de relance budgétaire du gouvernement Trump a amené le FMI à prévoir un essoufflement de la première puissance économique américaine, même si elle continue d'afficher des résultats biens supérieurs à la moyenne des pays développés. "Une forte croissance de la demande intérieure soutiendra l'augmentation des importations et contribuera à creuser le déficit des transactions courantes" souligne le Fonds. Le FMI redoute une prolongation du shutdown. "Une paralysie prolongée du gouvernement fédéral risque d'entraîner une révision à la baisse des perspectives".

Essoufflement en zone euro

En zone euro, les perspectives ne sont guère réjouissantes. L'économie de l'union monétaire devrait passer 1,8% en 2018 à 1,6% en 2019 (0,3% de moins que prévu à l'automne dernier) et à 1,7% en 2020. Les prévisions de croissance ont été particulièrement revues à la baisse pour quelques grandes puissances. Pour l'Allemagne, les estimations ont été dégradées en raison d'un coup de frein de la consommation privée, du ralentissement de la production industrielle notamment dans l'automobile et la baisse de la demande des pays étrangers.

Les projections ont également été abaissées pour l'Italie. La demande intérieure a clairement freiné et la politique économique du gouvernement de coalition peine à convaincre l'institution qui prévoit 1% en 2018 contre 0,6% en 2019 et 1,6% en 2017. Pour la France, le FMI anticipe une relative stabilité de la croissance à 1,5% en 2018 et 2019 et 1,6% en 2020. Il estime que le mouvement des "gilets jaunes" pourrait avoir "des répercussion négatives" sur l'économie tricolore corroborant ainsi les travaux de l'Insee qui demeurent néanmoins très prudents sur l'impact économique de cette mobilisation inédite pour l'instant estimé à 0,1 point de PIB.

Pour le Royaume-Uni, les auteurs du rapport demeurent très prudents. "Une incertitude considérable entoure la projection de référence d'une croissance voisine de 1,5 % au Royaume-Uni en 2019-20." Le récent vote du parlement contre le projet d'accord longuement négocié entre Theresa May et les représentants de l'Union européenne a plongé le royaume dans l'instabilité politique la plus totale. Actuellement, plusieurs options se dessinent alors que l'échéance du 29 mars prochain approche à grand pas.

La croissance chinoise marque le pas

Au Japon, les prévisionnistes sont plus optimistes. Contrairement aux autres économies développées, les projections ont été révisées à la hausse pour l'activité japonaise. Ainsi, la croissance du PIB devrait passer de 1,1% en 2019 (soit 0,2 point de plus que dans les précédentes prévisions) contre 0,9% en 2018 et 0,5% en 2020. Cette révision favorable pour cette année est liée aux mesures de soutien budgétaire supplémentaires qui devraient doper l'activité.

Enfin, l'économie chinoise devrait marquer le pas passant de 6,6% en 2018 à 6,2% en 2019 et 2020. Les signes de faiblesse se multiplient sur l'activité de la puissance asiatique. D'après des statistiques publiées ce lundi, la croissance du géant oriental a ralenti au quatrième trimestre 2018, affectée par la faiblesse de la demande intérieure et la guerre commerciale avec les Etats-Unis, ramenant la croissance 2018 à son plus bas niveau en près de 30 ans.

Inquiétudes sur les négociations commerciales

Le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine constituent le premier risque pour l'organisation basée aux Etats-Unis. Après avoir décidé de marquer une pause en décembre dernier à Buenos Aires, les deux puissances ont entamé un cycle de négociations pour parvenir à un accord avant le premier mars prochain. Si les pourparlers entre les délégations échouent, l'escalade des tensions sur le commerce mondiale pourrait s'intensifier. Les Chinois ont déjà annoncé une réduction des droits de douane sur les voitures américaines mais les inquiétudes demeurent tout de même du côté des Américains qui redoutent notamment une montée en puissance des entreprises technologiques asiatiques trop importante.

"La signature, le 30 novembre, de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA) qui remplace l'ALENA, l'annonce, dès le 1er décembre, d'une « trêve » de 90 jours entre les États-Unis et la Chine sur les augmentations de droits de douane, et la réduction annoncée des droits chinois sur les importations de voitures américaines sont des mesures positives en vue de désamorcer les tensions commerciales" explique le FMI.

Le second sujet de préoccupation majeur des économistes du Fonds concerne la forte volatilité sur les marchés boursiers observée au cours de la fin d'année 2018. "L'escalade des tensions commerciales, conjuguée aux inquiétudes concernant la politique budgétaire italienne, aux préoccupations à propos de plusieurs pays émergents et, vers la fin de l'année, à la fermeture de l'administration américaine, ont contribué à la chute des cours des actions au second semestre de 2018."