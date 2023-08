La Norvège pourrait à son tour livrer des F-16 à l'Ukraine

Si les informations des chaînes NRK et TV2 et du journal Aftenposten devaient être confirmées, la Norvège deviendrait le troisième pays à s'engager à fournir des F-16 à l'Ukraine après les Pays-Bas et le Danemark. Ni le nombre ni la date de livraison éventuelle de ces avions n'ont été précisés.

Contacté par l'AFP, le ministère norvégien de la Défense n'a, par la voie d'une porte-parole, voulu « ni confirmer ni démentir » cette information. Celle-ci émerge au moment où le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre effectue une visite surprise à Kiev ce jeudi, jour de la fête de l'Indépendance en Ukraine. A cette occasion, Oslo a promis des missiles antiaérien Iris-T, des équipements de déminage et une aide de 1,5 milliard de couronnes (130 millions d'euros) pour l'achat de gaz et d'électricité cet hiver.

Sur les 57 F-16 norvégiens officiellement offerts à la vente, 32 ont déjà été vendus à la Roumanie et 12 autres ont été cédés au groupe privé américain Draken International sans être encore livrés. Les Pays-Bas et le Danemark se sont quant à eux engagés en début de semaine à livrer à l'Ukraine un total de 61 avions de combat américains F-16, après avoir obtenu le feu vert américain sur le sujet.

« Il s'agit d'un soutien très puissant pour nous », avait alors commenté Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lors de la même conférence de presse, soulignant que la formation des pilotes et des ingénieurs ukrainiens avait déjà commencé au Danemark. Un temps de formation qui est le talon d'Achille ce ces dons. « Même si le personnel ukrainien a souvent excellé dans la formation et rempli des objectifs plus vite que prévu, la tâche est immense », a expliqué à l'AFP Ivan Klyszcz, chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS), en Estonie. Le général américain James Hecker, chef de l'aviation américaine en Europe, a évoqué des délais incompatibles avec l'urgence du moment.

Après plusieurs visites dans différents pays européens, Volodymyr Zelensky accueille également ce jeudi à Kiev le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa.

(Avec AFP)