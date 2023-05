Des F-16 à l'Ukraine : Moscou prévient les Occidentaux de « risques colossaux »

La réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre. Après le feu vert de Washington à la livraison par des pays tiers des F-16 à l'Ukraine, Moscou a prévenu les pays occidentaux qu'ils courraient des « risques colossaux » s'ils fournissaient effectivement à Kiev à l'Ukraine ces avions de combat américains, a déclaré le vice-ministre russe des affaires étrangères, Alexandre Grouchko.

« Nous constatons que les pays occidentaux continuent d'adhérer au scénario de l'escalade. Cela implique des risques colossaux pour eux-mêmes », a-t-il déclaré dans une citation publiée par l'agence de presse TASS.

« Quoi qu'il en soit, nous en tiendrons compte dans tous nos plans et nous disposons de tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a-t-il ajouté.

Réunion entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky

La mise en œuvre de la décision américaine d'autoriser d'autres pays à fournir à l'Ukraine des F-16 de Lockheed Martin sera au cœur de la réunion prévue ce dimanche à Hiroshima au Japon entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky, en marge du G7. Prise vendredi par le président américain, cette décision constitue un tournant dans la guerre en Ukraine à l'heure où les forces ukrainiennes préparent une contre-offensive. Alors que la livraison de ces avions de combat par des pays tiers est soumise à l'approbation préalable de Washington dans un souci de protection de la technologie militaire américaine, les Etats-Unis s'étaient jusqu'ici opposés à donner leur feu vert, invoquant les risques d'escalade du conflit, et affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une priorité. Ceci alors même que certains pays européens comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne... étaient prêts à répondre favorablement aux demandes ukrainiennes.

Depuis des mois, l'Ukraine multiplie les demandes en ce sens pour frapper en profondeur les troupes russes et Volodymyr Zelensky ne cache pas sa satisfaction d'avoir obtenu gain de cause. Cette décision « historique va considérablement aider notre armée de l'air », a-t-il dit. L'annonce a également été rapidement saluée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, ainsi que par le Premier ministre belge Alexander De Croo et la ministre de la Défense néerlandaise, Kajsa Ollongren.

Formation des pilotes en Europe

« Le Royaume-Uni travaillera avec les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour apporter à l'Ukraine la capacité aérienne de combat dont elle a besoin », a affirmé le Premier ministre britannique, alors que le Royaume-Uni avait plaidé mardi pour une « coalition internationale pour les avions », tout en s'engageant-Uni à livrer prochainement des missiles anti-aériens et des drones d'attaque. Il s'ajouteront aux missiles de croisière de longue portée Storm Shadow que Londres a annoncé la semaine dernière avoir livrés à Kiev, devenant le premier pays à lui fournir ce type d'armement.

Selon un responsable américain, Joe Biden a assuré de son « soutien à une initiative commune visant à entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de combat de quatrième génération, y compris des F-16 », « Pendant que l'entraînement se déroulera ces prochains mois, notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir des avions, combien, et qui les fournira », a-t-il poursuivi. « L'entraînement aura lieu hors d'Ukraine sur des sites situés en Europe et durera des mois ». Il pourrait commencer dans les prochaines semaines.