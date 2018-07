Le Pentagone va verser 200 millions de dollars de plus pour la défense ukrainienne

Ils vont de nouveau signer un gros chèque. Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour renforcer la défense de l'Ukraine.

Ces nouveaux fonds, qui portent "l'assistance américaine au secteur de la sécurité ukrainien à plus d'un milliard de dollars au total depuis 2014", vont notamment permettre d'acquérir "des équipements pour soutenir les programmes de formation en cours et les besoins opérationnels", a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Cela afin de renforcer les capacités de commandement de l'armée ukrainienne, ses communications sécurisées ou encore ses moyens de vision nocturne.

Adoption d'une loi sur la sécurité nationale

Selon le ministère américain de la Défense, cette coopération en matière de sécurité s'appuie sur l'adoption récente par Kiev d'une loi sur la sécurité nationale. Le calendrier pour la livraison de nouveaux équipements américains sera "fixé à une date ultérieure", précise-t-il.

Un conflit dans l'est de l'Ukraine entre l'armée de Kiev et des séparatistes prorusses a fait plus de 10.000 morts depuis 2014. Washington, allié de Kiev, a vendu cette année des missiles antichar Javelin à l'Ukraine pour "protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale", malgré les protestations de la Russie.



