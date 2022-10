Le président chinois Xi Jinping prépare une visite en Arabie Saoudite

Le président chinois est attendu en Arabie saoudite, a annoncé le ministre des Affaires étrangères de la monarchie du Golfe quelques jours après la reconduction de Xi Jinping au pouvoir. Une visite avait déjà été prévue en août avant d'être annulée.

Le ministre Fayçal ben Farhane s'exprimait lors d'une allocution retransmise par la chaîne de télévision d'Etat Al-Ekhbariya, après une réunion sino-saoudienne co-présidée avec son homologue chinois Wang Yi à Ryad.

« Cette réunion intervient à un moment important puisqu'elle précède la visite attendue du président chinois dans le royaume », a-t-déclaré jeudi soir. Aucune autre information sur cette éventuelle visite n'a pu être obtenue à Ryad. Interrogé par l'AFP, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'avait « pas d'information à donner » à propos d'une éventuelle visite.

Cette annonce intervient au moment où l'Arabie saoudite et son partenaire américain s'écharpent sur les prix du pétrole, les Etats-Unis reprochant à Ryad une connivence politique avec la Russie, un autre rival géopolitique. Le ministre saoudien a également évoqué la tenue en Arabie saoudite de plusieurs sommets entre Pékin et Ryad, un autre avec les Etats du Golfe et un dernier avec tous les pays arabes.

Exportations de pétrole

La Chine était la deuxième destination des exportations de l'Arabie saoudite, en 2021, en large part du pétrole brut (voir graphique).

Fayçal ben Farhane a salué « la relation historique et solide » entre l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, et la Chine, deuxième économie mondiale. L'agence de presse chinoise officielle, Xinhua, s'est contentée de citer Wang Yi, soulignant l'importance des relations entre les deux pays, et « la priorité » accordée par Pékin à l'Arabie saoudite.

L'annonce de la visite de Xi Jinping en Arabie saoudite risque d'irriter encore davantage les Etats-Unis, partenaires clé des pays pétroliers du Golfe, qui voient d'un mauvais œil ce rapprochement avec leur grand rival chinois. Washington accuse déjà Ryad de soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, en maintenant les prix de l'or noir à un niveau élevé, ce que les Saoudiens démentent.

Fin juillet, le président des Etats-Unis, Joe Biden, s'était rendu à Riyad espérant convaincre l'homme fort du région, le prince héritier Mohammed ben Salmane, d'augmenter les exportations de pétrole pour calmer des prix de l'essence au plus haut aux Etats-Unis. Mais l'Arabie saoudite avait la sourde oreille.

Pour sa part, Xi Jinping a été reconduit le 23 octobre à la tête du Parti communiste, pour un troisième sacre après une décennie à la tête du pays. Sa dernière visite en Arabie saoudite remonte à 2016.