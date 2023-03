Les Etats-Unis menacent de bannir TikTok si elle reste dans le giron du Chinois ByteDance

La pression monte sur TikTok aux Etats-Unis. Perçue comme une menace pour la sécurité nationale en raison de son appartenance à une société chinoise, elle pourrait être interdite sur le territoire américain, si le groupe ByteDance ne la cède pas.

Lire aussiEn « temps passé », TikTok se rapproche de Netflix aux Etats-Unis

Cette requête de la Maison Blanche a été formulée par le CFIUS, une agence gouvernementale chargée d'évaluer les risques de tout investissement étranger pour la sécurité nationale américaine.

« Si l'objectif est de protéger la sécurité nationale, une cession ne résout pas le problème : un changement de propriétaire ne signifiera pas l'imposition de nouvelles restrictions sur la circulation des données ou l'accès à celles-ci, a réagi une porte-parole de TikTok, contactée par l'AFP. La meilleure façon de répondre aux inquiétudes concernant la sécurité nationale, c'est d'utiliser les systèmes américains de protection des données des utilisateurs du pays, avec un contrôle solide et des vérifications par des tiers, ce que nous sommes déjà en train de mettre en place ».

L'application peut compter sur la puissante association américaine de défense des droits civiques ACLU qui s'est opposée aux projets de loi anti-TikTok au nom de la liberté d'expression.

Une application déjà interdite aux fonctionnaires

La Maison Blanche a déjà interdit aux fonctionnaires des institutions fédérales de télécharger et d'utiliser l'application sur leurs smartphones, en application d'une loi ratifiée début janvier. La Commission européenne et le gouvernement canadien ont récemment pris des décisions similaires pour les téléphones portables de leurs fonctionnaires.

Lire aussiPourquoi l'avenir de TikTok est en danger

L'entreprise stocke les données des utilisateurs américains sur des serveurs situés dans le pays. Elle a admis que des employés basés en Chine y avaient accès, mais dans un cadre strict et limité, et pas le gouvernement chinois.

A l'été 2020, l'ancien président Donald Trump avait signé plusieurs décrets pour tenter de bannir la plateforme ou de la faire racheter par une entreprise américaine.

« TikTok est en train de revivre la saga de 2019-2020, a souligné Dan Ives, de Wedbush dans une note. Avec les tensions qui empirent entre les Etats-Unis et la Chine, l'application se retrouve prise au piège, au milieu du ring ».

100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis

La popularité déjà considérable de la plateforme a explosé à la faveur de la pandémie, au-delà de son public originel, les adolescents. L'application dénombre désormais plus de 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis. Elle a dépassé ces dernières années YouTube, Twitter, Instagram et Facebook en « temps passé » par les adultes américains sur chaque plateforme, et talonne désormais Netflix, d'après Insider Intelligence.

En Europe et en France, l'inquiétude est la même. Le ministre délégué au Numérique Jean-Noël Barrot, qui a reçu mi-mars le juriste Erich Andersen, conseiller général de ByteDance, a regretté que le projet de stocker les données des Européens en Europe ait des délais « très longs », selon une source gouvernementale.

Lire aussiTikTok : l'énorme fuite de données revendiquée par des hackers est-elle réelle ?

TikTok a annoncé mercredi l'ouverture d'ici la fin 2023 de trois centres de données en Europe - deux en Irlande, un en Norvège - où il promet de stocker les données des utilisateurs européens. Jean-Noël Barrot a indiqué au représentant de TikTok qu'il souhaitait que le gouvernement français soit régulièrement informé de l'avancée de son projet, dont le coût a été estimé à 1,2 milliard d'euros.

Interrogé sur ses engagements à ne plus traiter de données personnelles des Européens en Chine, TikTok a répondu qu'il « ne serait pas capable de garantir cela avant que tout soit installé, c'est-à-dire au moins un an, en 2024 ». Mais il ne s'est pas formellement engagé à ne plus traiter aucune de ces données en Chine.

TikTok a toutefois conscience des enjeux. « Il est patent que le débat en Europe est monté, que nous avons un modèle de protection des données personnelles qui est fort, et qu'ils devront s'y adapter s'ils veulent avoir un avenir en Europe », a jugé aussi cette source gouvernementale.

(Avec AFP)