Les Etats-Unis sanctionnent à nouveau la Russie pour la Crimée

Près d'une semaine après avoir prononcé des sanctions visant les secteurs pétrolier et financier iranien, les Etats-Unis s'attaquent, cette fois, à la Russie. Pour cause, trois personnes et neuf entités ont été frappé par des sanctions d'ordre financières prononcées par l'administration américaine, ont annoncé les Etats-Unis ce jeudi. En cause, leurs liens supposés avec l'annexion russe de la Crimée ainsi que des violations des droits de l'homme constatées dans des régions d'Ukraine contrôlées par la Russie.

Parmi les cibles de ces nouvelles mesures punitives américaines figurent un ancien commandant de l'artillerie russe, Vladimir Zaritski, fondateur d'une entreprise qui opère en Crimée, ainsi qu'un agent des services de renseignement russes (FSB), Andreï Souchko. Ce dernier est "soupçonné de l'enlèvement extrajudiciaire en 2017 d'un militant tatar criméen qui s'opposait à l'occupation russe et d'avoir ensuite participé à des violences à son encontre", a déclaré le département américain du Trésor dans un communiqué.

Etats-Unis-Russie : une relation dégradée

Son ministère est également ajouté à la liste noire américaine, ainsi que huit autres entités, essentiellement des entreprises qui opèrent en Crimée et participent ainsi, selon Washington, à légitimer son annexion par Moscou. Ces sanctions financières visent à empêcher à ces personnes et entités de faire affaire avec des Américains et à leur interdire l'accès au marché des Etats-Unis. Dans une déclaration solennelle le 25 juillet, l'administration américaine a réaffirmé qu'elle ne reconnaîtrait pas l'annexion de la Crimée par la Russie.

Selon le département d'Etat américain, les nouvelles sanctions "soulignent le partenariat résolu des Etats-Unis avec l'Ukraine et l'Union européenne pour s'opposer ensemble" à l'attitude de Moscou dans ces régions ukrainiennes. L'administration de Donald Trump a aussi fait savoir cette semaine qu'elle imposerait prochainement des sanctions économiques plus globales contre la Russie pour son rôle dans l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni, imputé par Washington aux autorités russes.

Lire aussi : Trump impose des sanctions économiques contre le Vénézuela

Les relations entre les deux grandes puissances sont au plus bas, malgré les tentatives de rapprochement avortées entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants seront au même moment ce week-end à Paris pour les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale mais il ne devraient pas y avoir de rencontre formelle. Ils devraient en revanche s'entretenir plus longuement lors du sommet du G20, dans trois semaines à Buenos Aires.

L'enquête sur les soupçons de collusion se poursuit aux Etats-Unis

Ils envisagent toujours un second sommet bilatéral en 2019, après le premier en juillet à Helsinki, à l'issue duquel Donald Trump avait été accusé à Washington, jusque dans son camp républicain, d'avoir été trop conciliant à l'égard du président russe.

Ses efforts pour relancer les relations butent jusqu'ici sur la résistance du Congrès américain ainsi que sur l'enquête fédérale aux Etats-Unis sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et sur des soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du milliardaire républicain et le Kremlin. Au lendemain des élections de mi-mandat, Donald Trump a limogé, ce mercredi, son ministre de la Justice Jeff Sessions, ce qui pourrait aboutir à une reprise en main de cette délicate enquête.

(Avec AFP)