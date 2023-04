Les oligarques russes ont accru leur fortune grâce la guerre

Les grandes fortunes russes ne connaissent pas la crise. Elles ont vu leur fortune croître de 152 milliards de dollars en 2022, selon le dernier calcul du classement du magazine Forbes. Grâce à la guerre car cet accroissement de fortune est lié pour l'essentiel à la hausse du prix des matières premières, dont les ressources russes sont contrôlées par les oligarques.

La Russie rejoint à nouveau le club des 100 - les pays qui comptent plus de 100 milliardaires- avec officiellement 110 milliardaires, soit 22 de plus qu'en 2021, pour une fortune totale estimée à 505 milliards de dollars, contre 353 milliards estimés un an plus tôt. La liste des milliardaires russes aurait même été plus longue si cinq d'entre eux n'avaient pas renoncé à leur citoyenneté russe, comme Nicolaï Storonsky, fondateur de Revolut.

Avant le début de la guerre, la fortune des oligarques était estimée à 606 milliards de dollars, avant de s'effondrer brutalement lors de l'invasion de l'Ukraine pour finalement se redresser avec la flambée du prix des matières premières.

Les nouveaux territoires des oligarques

Le plus riche de la Russie, selon Forbes, est Andreï Melnichenko, qui a fait fortune dans les engrais, avec un patrimoine de quelque 25,2 milliards de dollars, multiplié par deux en un an. La seconde fortune, estimée à 23,7 milliards, est Vladimir Potanin, président et principal actionnaire de Nornickel, le plus grand producteur mondial de palladium et de nickel raffiné, très proche de Wadimir Poutine. C'est lui a réussi à mettre la main sur la filiale russe de Société générale pour une bouchée de pain.

Enfin, Vladimir Lisin, qui contrôle le sidérurgiste NLMK, a été classé en troisième position sur la liste avec une fortune de 22,1 milliards de dollars, alors qu'il figurait à la première place l'an dernier.

Parmi les nouveaux noms russes, des milliardaires qui ont fait fortune dans la restauration rapide, les supermarchés mais aussi les produits chimiques et la pharmacie. La consommation russe est en effet restée forte l'an dernier malgré les sanctions.

Officiellement, l'économie russe s'est contractée de 2,1% en 2022. Elle a réussi à trouver de nouveaux marchés pour son pétrole, notamment en Chine, en Inde et au Moyen-Orient, mais à des prix cassés (décote de 30%). C'est plus compliqué pour le gaz par manque d'infrastructures tournées vers l'Asie. Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de croissance pour la Russie en 2023 de 0,3 % à 0,7 %, mais a abaissé ses prévisions pour 2024 de 2,1 % à 1,3 %.