Les États-Unis alerte l’Europe sur les efforts de la Russie pour contourner les sanctions

L'administration du président américain Joe Biden alerte les autorités européennes des efforts déployés par la Russie pour contourner les sanctions, et surtout, acquérir des technologies sensibles. Le sous-secrétaire au Trésor, chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, doit se rendre rend cette semaine en Suisse, en Italie, en Autriche et en Allemagne, à la rencontre des responsables gouvernementaux, des institutions financières et d'autres entreprises.

Washington pense que la Russie utilise des méthodes d'évasion pour acquérir plus d'une douzaine de types de biens, notamment des composants électroniques ou des équipements optiques, selon un document remis aux pays alliés.

Ces biens comprennent notamment des processeurs et des contrôleurs, des enregistreurs de caméras vidéo, des lasers et des générateurs de signaux. Les officiels américains tentent par tous les moyens de contenir la Russie et d'identifier les réseaux d'approvisionnements russes.

Lors de ces visites, le Trésor américain demande notamment aux institutions financières d'être vigilantes et aux entreprises de bien juger de la pertinence des appels d'offres, notamment lorsqu'ils émanent d'entreprises sans antécédents, peu présentes sur le web ou présentes dans des pays impliqués dans le trafic de composants ou de machines.

Renforcer ce qui existe déjà

Ces derniers mois, les Etats-Unis et ses partenaires du G7 ont faits de la suppression des failles dans les sanctions et de la lutte contre l'évasion leur priorité, alors que l'envie de sanctionner de nouveaux pans de l'économie russe s'amenuise. L'Union européenne reconnaît qu'elle a sans doute atteint les limites de ce qu'elle peut faire, sans déclencher une rupture avec certains pays européens encore très dépendants de la Russie. En clair, de nouvelles sanctions seraient assorties de telles exemptions qu'elles perdraient toute leur efficacité. Autant donc réfléchir à appliquer plus strictement les sanctions qui existent déjà.

Une initiative conjointe des États-Unis, du Roe-Uni et de l'Union européenne, lancée au printemps, visait des pays tels que les Émirats arabes unis, la Turquie et les États d'Asie centrale, soupçonnés d'être des intermédiaires pour les exportations de technologies et de machines vers la Russie, qui sont ensuite réutilisées par son industrie de la défense. Selon les américains, il existe des tendances dans plusieurs pays où le Kremlin a renforcé ses liens financiers et ses flux commerciaux, y compris au Moyen-Orient.

La Russie aurait demandé à ses services de renseignement d'identifier les entreprises internationales avec qui travailler et tente également de jouer la carte du recyclage pour trouver les composants nécessaires à son industrie militaire.

Le Kremlin a déclaré vendredi surveiller les informations parues dans la presse sur une possible interdiction de toute exportation vers la Russie par les pays occidentaux, jugeant qu'une telle initiative serait néfaste pour l'économie mondiale.

L'agence de presse japonaise Kyodo, citant des sources gouvernementales nippones, a rapporté que les pays du G7 envisageaient une interdiction quasi totale des exportations à destination de la Russie.

Selon l'agence Bloomberg, les Etats-Unis et les pays soutenant l'Ukraine réfléchissaient même à une interdiction complète de la plupart des exportations vers la Russie, un sujet qui pourrait être mis sur la table lors du prochain G7.

(avec agences)