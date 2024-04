Les profits du colossal fonds souverain de la Norvège bondissent : plus d'un milliard d’euros par jour depuis janvier

Le colossal fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a gagné plus de 100 milliards d'euros au premier trimestre, bénéficiant de la reprise boursière, a-t-il annoncé ce jeudi. Le fonds a connu l'an dernier un rendement record de 2.222 milliards de couronnes (197 milliards d'euros), tiré par les valeurs technologiques et la faiblesse de la devise norvégienne.