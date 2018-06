Les Saoudiennes enfin au volant

Le changement a sonné à minuit. Depuis ce dimanche 00h00, les Saoudiennes ont le droit de passer le permis et de conduire une voiture, symbole des mesures libérales qu'essaie d'imposer le prince Mohammed bin Salman dans le royaume très conservateur.

L'Arabie saoudite était le dernier pays au monde à interdire aux femmes la conduite de véhicules automobiles. La levée de cette interdiction avait été annoncée en septembre par le roi Salman. Cette mesure de libéralisation, très bien accueillie en Occident, s'est néanmoins accompagnée d'une répression contre les opposants au régime, ceux-là mêmes qui avaient fait campagne contre l'interdiction quand elle était en vigueur.

Trois millions de conductrices en 2020

"Nous sommes prêtes et cela va changer notre vie", a commenté pour Reuters Samira al-Ghamdi, psychologue de 47 ans travaillant à Djeddah qui a été l'une des premières femmes à obtenir son permis de conduire.

Les femmes disposant d'un permis obtenu à l'étranger n'ont commencé que ce mois-ci à le convertir en un permis saoudien et le nombre de conductrices demeure faible pour l'instant. Elles devraient être trois millions d'ici 2020.

La mesure d'assouplissement ne rencontre toutefois pas toujours l'adhésion d'une population conservatrice, alors que certaines femmes se sont habituées à disposer d'un chauffeur privé.

Un coup de pouce à l'économie

La décision devrait se traduire par un sérieux coup de pouce à l'économie en dynamisant la production automobile et le secteur des assurances. Les constructeurs automobiles ont publié des publicités saluant la fin de l'interdiction tandis que certains parking privés ont créé des espaces de stationnement pour les femmes signalés en rose. Cela va également faire économiser des milliards de dollars aux familles qui entretenaient des chauffeurs et incité les femmes à avoir une activité professionnelle et ainsi augmenter la productivité.

La crainte que certaines femmes soient victimes de harcèlement dans un pays où les genres sont fortement séparés dans l'espace public a conduit le gouvernement à adopter une loi pour les protéger le mois dernier. Le ministère de l'Intérieur prévoit d'employer des policières pour régler la circulation dans un premier temps, mais aucune précision n'a été fournie sur la date de leur déploiement.