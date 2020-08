Les supermarchés américains Walmart voient leurs ventes s'envoler

Aux États-Unis comme partout dans le monde, le confinement a entraîné une hausse de l'achat de denrées alimentaires, les habitants étant forcés de manger plus que d'ordinaire chez eux. Ces produits n'expliquent toutefois pas à eux seuls la forte hausse des ventes enregistrés par la chaîne Walmart entre mai et juillet : +9,5%, période correspondant au deuxième trimestre de l'exercice décalé du groupe, et même +50% pour les ventes en ligne.

« Nos clients ont passé tellement plus de temps chez eux pendant le deuxième trimestre que nous avons observé une forte augmentation des ventes dans les catégories des téléviseurs, des ordinateurs et de la maison connectée », a souligné mardi le directeur général du groupe, Douglas McMillon, lors d'une conférence téléphonique.

Les sections dédiées au sport et aux activités extérieures ont aussi vu leurs ventes progresser quand les produits de nettoyage, les désinfectants et les papiers toilette et essuie-tout ont fait l'objet d'une demande « extrêmement élevée », a-t-il ajouté.

Aide indirecte du gouvernement

Pour expliquer cette hausse, le groupe ne cache pas avoir bénéficié des aides distribuées par le gouvernement aux Américains, qu'il s'agisse du chèque de 1.200 dollars versé au printemps aux habitants du pays ou des 600 dollars hebdomadaires versés jusque fin juillet aux personnes ayant perdu leur emploi.

Alors que nombre de petits commerces peinent à faire face à la baisse de la fréquentation des magasins, le géant américain des supermarchés a aussi profité de la volonté des consommateurs d'effectuer le plus possible d'achats au même endroit.

Si le groupe réalise la majeure partie de ses ventes aux États-Unis, il est toutefois présent dans 27 pays. Il compte au total environ 11.500 magasins et emploie plus de 2,2 millions de personnes. Plus de 500.000 salariés supplémentaires ont été engagés dans le monde depuis le début de l'année, principalement temporairement, pour faire face au pic d'activité.

Des chiffres au vert

En dehors des États-Unis, les recettes de Walmart ont reculé de 6,8%. Sans les effets de changes, elles s'affichent en hausse de 1,6% et cela en incluant la fermeture pendant plusieurs semaines de certains magasins en Inde, en Afrique et en Amérique centrale. Dans les magasins Sam's Club, réservés aux membres, les ventes ont grimpé de 8,8%.

De mai à juillet, le bénéfice net du groupe s'est envolé de 80% pour atteindre 6,5 milliards de dollars, peut-on lire dans un communiqué publié mardi 18 août. Ajusté par action et hors élément exceptionnel, le bénéfice s'est établi à 1,56 dollar, soit bien plus que le 1,26 dollar anticipé par les analystes. Le chiffre d'affaires de Walmart a de son côté progressé de 6% à 138 milliards de dollars, dépassant là aussi les 135,6 milliards prévus. L'action, qui a déjà gagné plus de 14% depuis le début de l'année, a bondi de plus de 6% dans les échanges électroniques de pré-séance à Wall Street juste après la diffusion des résultats, avant de perdre un peu de terrain. Vers 12H30 GMT, elle prenait environ 0,2%.